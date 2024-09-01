На территории Конаковской ГРЭС в Тверской области после атаки украинского беспилотника произошло возгорание, сообщают «ТИА Новости» и «МК Тверь». Местные жители рассказали Mash, что слышали звук пролетающего дрона и несколько хлопков в районе гидроэлектростанции.

Региональные власти сообщили, что в районе Конаково было перехвачено пять беспилотников. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подтвердил, что в результате атаки возникло возгорание, которое впоследствии было локализовано. При этом конкретное место возникновения пожара глава региона не назвал. «Газо- и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме. Пострадавших нет», — заверил Руденя.

Жители Конаково, между тем, публикуют видеоролики, свидетельствующие о том, что на территории ГРЭС произошел взрыв с последующим возгоранием.

Конаковская ГРЭС — одна из крупнейших электростанций в Центральной части России, восьмая по мощности тепловая электростанция страны. Она находится на берегу Иваньковского водохранилища и является филиалом ПАО «ЭЛ5-Энерго». С конца 1980-х ГРЭС работает на природном газе, резервным топливом является мазут.

В ночь на 1 сентября украинская сторона совершила самую массовую с начала военной операции атаку на российские регионы с помощью беспилотников: в общей сложности, по данным Минобороны, было сбито 158 БпЛА самолетного типа. Больше всего дронов — 46 — было уничтожено над Курской областью.

В Москве, по словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате уничтожения БпЛА произошло возгорание в отдельно стоящем техническом здании нефтеперерабатывающего завода. Из-за воздушной угрозы московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно останавливали работу, в результате 43 рейса были перенаправлены на запасные аэродромы, а вылет 74 рейсов задержан.