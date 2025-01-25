На Крымском мосту по направлению к полуострову введен сплошной паспортный контроль в связи с проведением антитеррористических мероприятий. Об этом сообщил замминистра транспорта региона Александр Овдиенко.

Паспорт можно предъявить как в виде оригинала, так и через приложение «Госуслуги». По словам Овдиенко, паспортный контроль введен на основании указа президента России о повышенном уровне реагирования в Крыму и Краснодарском крае, распоряжения главы Кубани о бессрочном введении желтого уровня террористической угрозы, а также решения антитеррористической комиссии Темрюкского района.

Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 30 автомобилей, говорится в телеграм-канале, информирующем о ситуации на Крымском мосту. Со стороны Керчи очереди нет. Накануне вечером там образовалась пробка из почти 160 машин.

Проезд по автомобильной части Крымского моста разрешен только легковым автомобилям и рейсовым автобусам. Все транспортные средства и проезжающих досматриваются на специально оборудованных площадках вручную или с помощью оборудования. В пиковые часы ожидание проезда может достигать трех и более часов.

В октябре 2022 года и в июле 2023 года на Крымском мосту произошли два теракта. В первый раз на мосту взорвался грузовик, погибли пять человек. Обвинение по делу о теракте предъявлено девятерым гражданам России, Армении и Украины. Организатором подрыва Следственный комитет считает главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Тот подтвердил причастность своего ведомства к атаке.

В июле 2023 года Крымский мост атаковали два морских беспилотника, в результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, их дочь пострадала. Также было повреждено дорожное полотно. Российские войска в ответ нанесли удары по местам производства и хранения беспилотных катеров в Одессе и Николаеве.