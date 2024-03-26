В отношении декоратора из Санкт-Петербурга, супруга экс-директора общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николая Конашенка возбудили уголовное дело за посты о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают петербургские издания «Фонтанка» и «Ротонда» со ссылкой на источники.

После теракта в «Крокусе» Конашенок разместил в своих соцсетях посты, в которых он рассуждал о том, что террористы выбрали не ту площадку для атаки, а также назвал группу «Пикник» «чудовищной».

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратили внимание на посты декоратора, которые содержали, по мнению силовиков, признаки экстремизма. По данным !Фонтанки» и «Ротонды», Николай Конашенок обвиняется по статье об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

На фоне этих событий супруга Конашенка Роксана Шатуновская покинула пост руководителя «Новой Голландии». Она принесла извинения за действия мужа, которые назвала «чудовищными» и «несовместимыми с человечностью».

Вечером 25 марта Конашенка задержали аэропорту Пулково, он собирался улететь через Москву в Армению. После этого «Фонтанка» опубликовала видео, в котором мужчина извиняется за свои посты о теракте, а также утверждает, что не поддерживает терроризм. Обстановка в кадре указывает на то, что видео снимали в отделе полиции.

Помимо этого, вечером 26 марта петербужца, ставшего фигурантом дела об оправдании терроризма, арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). По информации главы пресс-службы петербургских судов Дарьи Лебедевой, днем ранее Конашенка доставили в дежурную часть 76 отдела полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга.

Как отмечает глава пресс-службы, задержанный якобы вел себя неадекватно — «кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью», то есть нарушал общественный порядок. При этом в сообщении Лебедевой говорится, что Конашенок совершил правонарушение на улице Мытнинская.

Николаю Конашенку 41 год. Он начинал свою карьеру как журналист, сотрудничал с изданиями «Собака.ru», «Коммерсант», «Афиша». Позже он занялся реставрацией восточноевропейской мебели 1960—1970-х годов, которые находил на мусорных свалках, пишет «Фонтанка». Также сообщается, что у Конашенка есть доля в одном из петербургских баров.

Теракт в «Крокус Сити Холле» случился 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным Следственного комитета, в результате вооруженного нападения погибли 139 человек. Число пострадавших возросло до 360 человек, сообщал телеграм-канал «112».