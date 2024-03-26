Супруг бывшего директора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской Николай Конашенок, который после теракта в «Крокус Сити Холле» заявил, что террористы выбрали не ту площадку, задержан в аэропорту Пулково, сообщила «Фонтанка». Позже информацию подтвердили в региональном МВД.

По данным «Фонтанки», Конашенок собирался лететь в Армению через Москву.

В МВД подтвердили, что сотрудники полиции выявили посты с высказываниями «с признаками экстремизма» и установили их автора — 41-летнего местного жителя.

«Сегодня вечером в аэропорту «Пулково» сотрудники Центра «Э» задержали указанного мужчину, который собирался покинуть Санкт-Петербург и в последующем покинуть Российскую Федерацию. Он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в соцсетях он опубликовал несколько постов о теракте в «Крокус Сити Холле». Конашенок заявил, что террористы выбрали не ту площадку, а также предложил альтернативу «Крокусу».

После этого его супруга — Роксана Шатуновская — покинула пост директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия». В телеграм-канале проекта сказано, что Конашенок не работал в «Новой Голландии» и не имел отношения к ее деятельности.

«Мы глубоко потрясены жестокой трагедией. Наши мысли с родными и близкими погибших, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Позже «Фонтанка» опубликовала видео с извинениями Конашенка. По данным издания, запись опубликовали петербургские полицейские. В телеграм-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на момент написания материала такая запись отсутствует.

На записи Конашенок говорит, что его посты были восприняты общественностью как поддержание терроризма. «Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм. Совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим», — сказал он.

Что касается самой Шатуновской, то она написала в Instagram*, что к решению о разрыве контракта она пришла вместе со своим руководством.

«Член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания. Лично я не поддерживаю и осуждаю сказанное моим мужем, всем сердцем соболезную жертвам теракта, но остаюсь со своей семьей», — сообщила она.

Роксана Шатуновская была на посту директора «Новой Голландии» 13 лет.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером пятницы, 22 марта, и стал второй крупнейшей по числу жертв террористической атакой в истории современной России. По последним данным СК, число погибших возросло до 137 человек, трое из которых — дети.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта в «Крокусе». На следующий день были арестованы еще трое фигурантов. По версии следствия, на их автомобиле «Рено» в день теракта передвигались преступники.

* деятельность Meta по реализации Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена