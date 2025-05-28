Российские ПВО сбили украинский военный беспилотник недалеко от Обнинской АЭС в Калужской области, сообщил в своем телеграм-канале член Общественной палаты России, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Перехват произошел <…> всего в километре от Обнинской АЭС, выведенной из эксплуатации, но где, по предварительной информации, осуществляется хранение ядерных отходов», — написал он.

Информации от Минобороны России на этот счет не поступало.

Обнинская АЭС была первой в мире атомной станцией, ее запустили в промышленную эксплуатацию 26 июня 1954 года. На следующий день ее подключили к энергосистеме СССР. Полезная мощность станции оценивалась 5000 киловатт.

АЭС в Обнинске проработала 48 лет — на 18 лет больше запланированного срока. Обнинск за эти годы превратился в крупный наукоград. В 2000-х годах работу станции остановили, теперь там находится научно-исследовательский комплекс.