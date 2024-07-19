Блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов, растоптавший христианский крест, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Мужчине предъявлено обвинение в обороте порнографических материалов с изображением несовершеннолетних (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ), сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Москве.

В рамках расследования уголовного дела о нарушении прав на свободу вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ) по месту проживания блогера прошли обыски, в ходе которых был изъят мобильный телефон Ярмагомедова. При проверке содержимого памяти смартфона следователи обнаружили фото- и видеоматериалы с детской порнографией.

Как сообщила пресс-служба СК, блогеру предъявлено обвинение по двум статьям:

по делу о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий ему грозит штраф на сумму до 300 тыс. руб. или год лишения свободы,

по статье об обороте и распространении детской порнографии Ярмагомедова могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет.

Следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом Москвы об аресте обвиняемого. Параллельно правоохранительные органы продолжают собирать информацию о Ярмагомедове, проверяя его на возможную причастность к нарушениям общественной безопасности.

12 июля Хавиер Ярмагомедов в ходе онлайн-трансляции растоптал христианский нательный крест. Вскоре в телеграм-канале «Многонационал» разместили видеоролик с его извинениями. Блогер оправдывался тем, что его «спровоцировали» и он действовал «в целях самозащиты».

На случившееся обратил внимание депутат Госдумы и глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, попросивший правоохранительные органы привлечь блогера к ответственности. После этого Ярмагомедова задержали.

17 июля Следственный комитет возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

«Многонационал» отмечал, что в списке пабликов, на которые подписан блогер, есть группы с порнографическим содержанием. Авторы канала выяснили, что в 2016 году Ярмагомедова судили по делу о краже денег в мечети. Сам блогер утверждал, что это было недоразумение и он пытался вернуть потерянную прихожанином борсетку с деньгами.