После опрокидывания грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине спасатели извлекли из воды тела трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного управления Следственного комитета по транспортной безопасности.

В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

По данным следствия, «Григорий Ловцов» перевернулся 18 октября в порту Корсаков на Сахалине. На борту судна находились восемь человек. В результате инцидента один человек госпитализирован, двое не пострадали, тела троих извлекли из воды. Спасатели ищут еще двоих.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что в общей сложности найдены тела четверых погибших: одного обнаружили на берегу моря, еще троих заметили в морской акватории с вертолета Ми-8 и подняли из воды.

Глава Сахалина Валерий Лимаренко утром 19 октября рассказал, что ситуация с судном «Григорий Ловцов» остается под его контролем. Состояние одного из членов экипажа остается стабильно тяжелым, он в реанимации, сообщил руководитель региона, еще одного человека выписали с рекомендацией амбулаторного наблюдения.

Накануне Лимаренко заявил, что, по предварительным данным, из-за перегрузки «Григория Ловцова» произошел крен и судно перевернулось. Это не первое ЧП с кораблем. В январе 2022 года вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал подавший сигнал бедствия экипаж этого же судна.