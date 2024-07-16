Количество пострадавших от отравления шаурмой на севере Москвы увеличилось до 17 человек, сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК). Все они госпитализированы.

У всех заболевших предварительно диагностирован сальмонеллез. Следователи продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

15 июля из хостела на Дмитровском шоссе с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 15 постояльцев. По данным Msk1, все пострадавшие проживали в хостеле «О’кей», где сейчас проводят проверку специалисты Роспотребнадзора и СК.

По информации СК, большинство пострадавших от отравления — мигранты. В рамках расследования дела сотрудники органов проверяют документы хостела и законность проживания в нем иностранных граждан.

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что причиной массового отравления предположительно стала шаурма, точка продажи которой расположена рядом с хостелом. По данным ведомства, владельцем шаурмичной является индивидуальный предприниматель Сардаров Э.С.

Специалисты ведомства взяли в палатке пробы продукции для лабораторных исследований. Пресс-служба СК сообщила, что правоохранительные органы проверяют три точки быстрого питания недалеко от хостела «О’кей», изучая документы и изымая пищевую продукцию.

Также следователи установили местонахождение владельца одной из точек питания. В ближайшее время его доставят в следственный отдел, отметили в пресс-службе СК.

До этого РЕН ТВ сообщал, что один из киосков по продаже шаурмы экстренно закрылся, вывесив табличку о ремонте. При этом, как рассказали телеканалу очевидцы, еще вчера эта точка общепита еще работала. Местные жители утверждают, что в закрывшейся шаурмичной царила антисанитария, а некоторые из них пожаловались на плохое самочувствие после ее посещения.

В середине июня в нескольких российских регионах произошла вспышка ботулизма из-за зараженной ботулотоксином консервированной фасоли в готовых блюдах. Были госпитализированы более 300 человек, причем несколько десятков пациентов пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких.