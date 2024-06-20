После массового пищевого отравления и заражения ботулизмом в больницах находится 301 человек, 43 из них — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В разговоре с журналистами он также заявил, что все пациенты получают необходимое лечение, а лекарственные препараты «есть в достаточном количестве».

Мурашко добавил, что в Минздраве «на протяжении года разрабатывали» новый препарат от ботулизма — в ближайшее время начнутся его клинические испытания.

«Это новый современный препарат. Сейчас уже завершились доклинические исследования, в ближайшие дни начнем клинические исследования»,— рассказал Мурашко, слова которого передает «Интерфакс».

Вспышку заражений ботулизмом зафиксировали в Москве, Нижнем Новгороде и Казани в минувшие выходные, 15—16 июня. К 17 июня в этих городах госпитализировали более 160 человек, часть из них поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Следственный комитет (СК) установил, что заразившиеся ели салат с фасолью «Лобио», изготовленный компанией «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»).

После случаев массового отравления Роспотребнадзор изъял более 172 т консервированной фасоли, изготовленной компанией «Савон-К», а оборот этой продукции прекратили. Сервис «Кухня на районе» также приостановил работу.

На производствах и складах компаний, блюда которых привели к отравлениям, прошли обыски. Силовики обнаружили там множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. После этого СК завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ).

В рамках уголовного дела правоохранители задержали четырех человек: гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя «Савон-К» Владимира Шина, главу отдела качества «Локалкитчен» Елену Машкову и повара Карима Норматова — он арестован на два месяца. В то же время суд отказал следствию в аресте трех фигурантов дела о массовом отравлении в Москве. Лозина, Шина и Машкову отправили под домашний арест.