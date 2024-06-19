Консервированная фасоль, приготовленная в антисанитарных условиях компании «Савон-К», стала причиной массового заражения ботулизмом в российских регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора (РПН). В результате проверок надзорный орган изъял из оборота более 172 тонн опасной продукции.

Роспотребнадзор проверил эту продукцию в Москве и области, а также в Татарстане и нижегородском регионе.

Специалисты ведомства установили, что источником заражения стал «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке», который изготавливали московская компания «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и подмосковный производитель «САВОН-К».

В РПН отметили, что причиной заражения стала фасоль, которую приготовили и хранилась с нарушениями санитарных норм.

«Предприятие расположено в антисанитарных условиях, а процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции», — сообщила пресс-служба надзорного органа.

По данным, на производстве отсутствовало централизованное водоснабжение, а помещение цехов и оборудования не соответствовало нормам. Кроме того, сотрудники компании не следили за хранением продуктов и не контролировали выпуск готовой продукции, у многих работников не было необходимых для работы в общепите медкнижек. Также, по информации ведомства, фасоль для салата изготавливалась в промышленной зоне, в непосредственном соседстве со свалкой отходов.

Роспотребнадзор установил девять компаний, которые, как и «Кухня на районе», использовали в своих блюдах фасоль от «САВОН-К». Причем, шесть из этих предприятий не уведомляли о начале своей деятельности, отмечает ведомство. Их работа приостановлена. Также по требованию Роспотребнадзора прекращено действие более 100 деклараций о соответствии продукции.

По данным надзорного органа, для выявления источника заражения проведено более 2,8 тыс. исследований, их проводили два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом, а также все лабораторные мощности ФБУЗ ЦГиЭ в указанных российских регионах.

В остатках готовой продукции выявлен ботулинический токсин, отметили в надзорном органе.

В результате заражения ботулизмом после употребления салата с фасолью в Москве за медицинской помощью обратились более ста человек, в Нижегородской области госпитализированы 14 пострадавших, в том числе ребенок. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них ― в реанимации, сообщили в Следственном комитете России.

В регионах возбуждены дела по статье о производстве и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Расследование передано Главному следственному управлению СК.

18 июня в Москве задержали троих человек по делу о массовом отравлении, в том числе гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина и руководителя фирмы ООО «Савон-К» Владимира Шина. Им, а также главе отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой предъявлены обвинения в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.