В Нижегородской области число людей с признаками заболевания ботулизмом увеличилось до 12-ти, а в Казани — до восьми, сообщили региональные отделения Минздрава. По факту отравлений региональные управления Следственного комитета (СК) возбудили уголовные дела.

Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку. Как отметили в столичном Депздраве, оно возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих ботулинические микроорганизмы. Согласно информации на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пищевой ботулизм — относительно редкая и потенциально смертельная болезнь. Для нее характерен вялый паралич, который может приводить к дыхательной недостаточности.

Заражения в Нижегородской области

Число жителей Нижегородской области, обратившихся в больницы региона с признаками ботулизма, возросло до 12, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона. Днем 17 июня сообщалось о четырех случаях заражения.

«По состоянию на 22:00 [мск] 17 июня в Нижегородской области в медучреждения поступило 12 человек с признаками ботулизма», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, состояние девяти пациентов оценивается как тяжелое.

В управлении СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч 1. ст. 238 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы или штраф в размере до трехсот тысяч рублей.

Следователи установили, что пострадавшие приобретали готовую еду через службу доставки.

В Роспотребнадзоре региона сообщили, что пострадавшие через сервис доставки «Самокат» заказывали «Салат лобио» изготовителя ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» («Кухня на районе»). В надзорном органе предупредили, что данный продукт сейчас противопоказано употреблять в пищу.

Заражения в Казани

По информации источника телеканала Рен ТВ, в Казани число госпитализаций с признаками ботулизма возросло до восьми человек. Отмечается, что шесть из них находятся в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести. По словам собеседника канала, пострадавших госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

До этого в Роспотребнадзоре Татарстана говорили о шести случаях подозрения на ботулизм. Надзорный орган проводит проверку службы доставки с отбором проб для лабораторного исследования.

Управление СК по Республике Татарстан также возбудило уголовное дело по статье 238 УК.

Заражения в Москве

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице за медпомощью с симптомами ботулизма в общей сложности обратился 121 человек. При этом, 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них — в реанимации.

Утром 15 июня стало известно о госпитализации десяти человек с признаками ботулизма в Москве. В столичном Роспотребнадзоре сообщили, что причиной заражения стали «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Гастропорт», который сотрудничает с продуктовой сетью «ВкусВилл». В тот же день данную продукцию сняли с продажи до выяснения всех обстоятельств.

Днем 16 июня следователи провели обыски на производствах и складах компаний, блюдами которых отравились москвичи. При обыске территории рядом со складами была обнаружена продукция, интересующая следствие. В СК отметили, что работники пытались от нее избавиться. Mash уточняет, что речь идет о фасоли, тунце и других продуктах, которые входят в состав салата «Лобио» от «Кухни на районе».

Сервис «Кухня на районе» в субботу сообщил о приостановке работы из-за случаев отравлений в Москве. Вслед за ним сеть «Вкусвилл» также сняла с продаж и остановила поставки потенциально опасной продукции, о чем заявил представитель ретейлера. Также «Вкусвилл» приостановил сотрудничество с компанией «Гастропорт».

Первые признаки заболевания человек может пропустить, потому что вначале инфекция протекает как обычная пищевая токсикоинфекция, отметил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Среди первых признаков — тошнота, рвота, расстройство стула, боли в животе, «как при любом кишечном вирусе», добавил врач.

По его словам, после первичных признаков в течение суток «появляются неврологические симптомы, первые из которых — это нарушение зрения, нарушение подвижности глазных яблок, нарушение подвижности языка, появление сухости во рту, сильные головные боли». Тимаков добавил, что в данном случае нужно незамедлительно обращаться к врачу и вызывать скорую помощь.