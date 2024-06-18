Жители Москвы, Нижегородской области и Татарстана, госпитализированные с признаками пищевого отравления после заказа готовой еды через доставку, ели салат с фасолью, изготовленный компанией «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе). Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Установлено, что все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО “Локалкитчен”», — сказала она.

Петренко подтвердила, что по делу о массовых отравлениях задержаны генеральный директор «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова и фактический руководитель компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.

С ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В Москве за медицинской помощью обратились более ста человек, в Нижегородской области госпитализированы 14 пострадавших, в том числе ребенок. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них ― в реанимации, сообщила Петренко.

В регионах возбуждены дела по статье о производстве и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Расследование передано Главному следственному управлению СК.

Следователи выясняют, в какие еще регионы могла поступить опасная продукция, и устанавливают других пострадавших.

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