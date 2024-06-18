Трое человека задержаны по делу о массовом отравлении жителей Москвы продуктами из доставки, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Задержаны руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

Также возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК). По данным следствия, руководители компаний незаконно оформили регистрацию по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана.

Предположительно все задержанные работали в компании «Гастропорт», где готовили салаты с фасолью и тунцом, пишет Baza. Как утверждает Mash, в числе задержанных — генеральный директор компании «Кухня на районе» и коммерческий директор фирмы — поставщика продуктов. Сервис «Кухня на районе» возглавляет Антон Лозин. Официального подтверждения того, что задержан именно он, не поступало.

По уточненным данным следствия, пациенты с признаками пищевого отравления начали поступать в московские больницы с 11 июня. Все они заказывали продукты через службы доставки.

Следователи провели обыски в местах реализации продукции, работа этих компаний приостановлена. Сотрудники СК и Роспотребнадзора обнаружили множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

На предприятии не было документов, подтверждающих срок годности на продукты, программа производственного контроля не выполнялась. Протоколы лабораторных испытаний, в том числе по качеству воды, не были представлены. Производственного контроля над соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и готовой продукции не было, добавили в СК.

В Москве более 120 человек обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма, 55 из них в тяжелом состоянии, 30 в реанимации, сообщила 17 июня заммэра столицы Анастасия Ракова.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, пострадавшие ели готовую еду из доставки — салат «Лобио» от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») либо салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Сервис «Кухня на районе» после случаев массового отравления приостановил работу.

Случаи ботулизма после употребления готовых салатов от «Кухни на районе» также отмечены в Нижегородской области и Казани.