В Новопавловске Ставропольского края задержали автора популярного провоенного телеграм-канала «Тринадцатый» Егора Гузенко. По данным телеграм-канала Shot, в 2021 году в отношении Гузенко возбудили уголовное дело о хулиганстве, а после начала военных действий на Украине он сбежал из-под домашнего ареста и отправился в зону вооруженного конфликта в качестве добровольца. Что известно о задержании Гузенко — в материале RTVI.



Гузенко рассказал, что его доставили в отдел МВД в Новопавловске. «Когда задерживали, еще и лупили. <…> Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной город», — заявил блогер. Причины произошедшего он не назвал.

«Я здоров, <…> сколько меня будут держать — я не знаю», — рассказал военкор позднее.

«Блокнот Ставрополь» опубликовал видео задержания Гузенко. На кадрах блогер лежит лицом к земле — его удерживают несколько человек. Издание отмечает, что он был задержан на главной площади Новопавловска во время празднования Дня города.

Причина задержания

Телеграм-канала Baza утверждает, что в кармане у Гузенко обнаружили «сверток с неизвестным веществом». Из-за отказа проходить медосвидетельствование на него якобы составили протокол об употреблении наркотиков (ст. 6.9 КоАП), а вещество отправили на экспертизу.

Mash приводит другую версию: якобы причиной задержания Гузенко стала драка с полицейским на концерте в центре города. По словам очевидцев, блогер пришел на центральную площадь Новопавловска в маске, чем «напугал местных». Правоохранители попросили снять аксессуар — в ответ Гузенко «набросился с кулаками», после чего был задержан, пишет канал.

Третью версию произошедшего приводит Shot: по данным канала, «Тринадцатый» был задержан по делу о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК), из-за которого он находился в международном розыске с марта 2022 года.

Побег из-под домашнего ареста на СВО

Егор Гузенко участвовал в боях в Донбассе с 2014 года, а в 2019 — в Сирии. В июле 2021 года он выстрелил в лицо мужчине из газового пистолета у станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге. Блогера задержали, однако суд отказался его арестовывать.

Гузенко утверждал, что выстрелил из пистолета из-за того, что «находящийся по воздействием наркотиков» молодой человек матерился, оскорблял окружающих, толкнул пожилого человека и женщину с ребенком.

В октябре 2021 года Гузенко вновь попал в отдел полиции. Shot пишет, что тогда Гузенко на Большом проспекте Петроградской стороны выстрелил в лицо мужчине из аэрозольного пистолета. Сам военкор заявлял, что это была самозащита: якобы на него на улице напали «наркоманы-хулиганы».

Гузенко рассказывал, что в отделе его завели в помещение для задержанных и заперли там, не сняв наручники. Из-за этого у него затекли руки, но на его крики никто не реагировал. Тогда военкор решил бить стену, которая частично рассыпалась от его ударов.

Позже блогера поместили под домашний арест, но в марте 2022 года он нарушил меру пресечения и сбежал в зону боевых действий на Украине. После этого его объявили в международный розыск.

Сам Гузенко говорил, что его не пугало осознание того, что, сбежав из-под домашнего ареста, он окажется в розыске. Блогер отрезал с ноги браслет ФСИН, накинул заранее собранный рюкзак, отключил телефон и уехал на военную операцию на Украине в качестве добровольца.

«24 февраля, когда все началось, я не спал, и первые три дня СВО нарезал круги по однокомнатной квартире и понимал, что, пока это все происходит, я не имею права это пропустить», — объяснял «Тринадцатый».

Следствие по делу было приостановлено, но в сентябре 2023 года его возобновили. Следователи тогда просили арестовать Гузенко и подавали ходатайство об изменении меры пресечения — с домашнего ареста на заключение, однако Петроградский районный суд Санкт-Петербурга его не удовлетворил, отмечает Shot.

Критика властей

Гузенко ранее не раз выступал с критикой российских властей. В частности, в сентябре 2024 года в своем телеграм-канале под постом с кадрами обстрелов Белгорода он задался вопросом: «В какой реальности живут в Кремле?».

В своем канале Гузенко неоднократно призывал нанести по Украине ядерный удар. В частности, в преддверии президентских выборов он утверждал, что это якобы было бы «лучшей предвыборной кампанией».

В сентябре у Z-блогера произошел конфликт с командиром отряда «Ахмат» Апти Алаудиновым. Тогда Гузенко раскритиковал заявление Алаудинова о том, что он не будет вызволять попавших в плен чеченцев.