В Орле задержали женщину-блогера, которая во время видеотрансляции осквернила памятник «Родина-мать», сообщили в местном управлении Следственного комитета. По данным V1.ru, речь идет о треш-стримерше «Голубке» (настоящее имя — Вера Егоренкова), которая «плюнула» в изображение монумента.

Следствие отмечает, что Егоренкова проводила онлайн-трансляцию для «неопределенного круга лиц», в ходе которой публично осквернила символ воинской славы России — изображение скульптуры «Родина-мать зовет!». В СК напомнили, что этот монумент является особо ценным объектом культурного наследия народов России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. По месту жительства подозреваемой провели обыски и изъяли технику, также назначены судебные экспертизы. Следователи ходатайствуют о ее заключении под стражу.

«Распространяет порнографию и разжигает межнациональную рознь»

Еще 20 октября на «Голубку» обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она написала, что блогер во время прямых трансляций исполняет задания за деньги. «Например, за 1,5 тыс. рублей она может “Крикнуть нет войне”. “Помочиться в тазик на шарж носатого еврея” стоит дороже — уже 3 тыс. рублей», — утверждает Мизулина.

Кроме того, по словам главы ЛБИ, Егоренкова на стримах «распространяет порнографию, разжигает межнациональную рознь и постоянно оскорбляет евреев».

Также Мизулина упомянула, что стримерша «глумится» над памятником «Родина-мать». В подтверждение своих слов она опубликовала кадры, на которых видно, как «Голубка» сначала плюет в изображение монумента, а после — бьет его полотенцем.

«Подписчики сообщают, что ей помогает на стримах модератор из Киева, о чем она сообщила в эфире. Отправили материалы в МВД с просьбой провести проверку», — пояснила Мизулина.

Возбудить дело по факту того, что «в Орловской области женщина в сети Интернет оскверняла символы победы и оскорбляла людей по национальному признаку», 24 октября потребовал председатель СК Александр Бастрыкин.

Наказание для девушки, «пощекотавшей» «Родину-мать»

В апреле 2024 года Волгоградский областной суд назначил десять месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты жительнице Самары Алене Агафоновой. Причиной стало видео, опубликованное в соцсетях девушки в 2023 году, на котором она «щекочет» грудь монумента «Родина-мать», расположенный на Мамаевом кургане. Ролик распространился в соцсетях и был раскритикован некоторыми пользователями. Как пишет «Газете.ru», их возмутило, что девушка неуважительно относится к монументу.

Сама Агафонова говорила, что записала видео «по глупости» и «ни в коем случае не хотела надругаться» над «“Родиной-матерью”» и бойцами Великой Отечественной войны». Девушка принесла извинения за видео, которым «точно не хотела посмеяться над историей своей страны», и призвала россиян «не совершать такие поступки».

Следствие заявило, что она «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны», а после возбуждения уголовного дела «с целью скрыться от органов следствия» Агафонова покинула страну и была объявлена в розыск.