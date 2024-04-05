Волгоградский областной суд назначил десять месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты жительнице Самары Алене Агафоновой, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Причиной стало видео, на котором 23-летняя девушка «щекочет» монумент «Родина-мать зовет!».

Агафонову признали виновной по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Ей также запретили публиковать какие-либо материалы в соцсетях на протяжении двух лет. Как указывает объединенная пресс-служба судов региона, пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. До этого момента ее отпустили под подписку о невыезде.

В июле 2023 года Агафонова опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором она пальцем «щекочет» грудь монумента «Родина-мать», расположенный на Мамаевом кургане. Ролик распространился в соцсетях и был раскритикован некоторыми пользователями. Как пишет «Газете.ru», их возмутило, что девушка неуважительно относится к монументу.

Сама Агафонова в беседе с изданиям объяснила, что «сглупила» и «ни в коем случае не хотела надругаться» над «“Родиной-матерью”» и бойцами Великой Отечественной войны».

«Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны», — заявила девушка и добавила, что раскаивается в содеянном.

Первоначально на Агафонову завели уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения, позднее его переквалифицировали на реабилитацию нацизма. В феврале 2024 года самарчанку задержали в московском аэропорту Шереметьево сразу после возвращения в Россию из Шри-Ланки и доставили в Волгоград.

«Во время задержания девушка пыталась скрыть следы преступления, сбросив настройки своего мобильного телефона до заводских», — отмечает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Вскоре Агафонову отправили в СИЗО. Следствие считает, что 20 июля 2023 года она «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны». После возбуждения уголовного дела «с целью скрыться от органов следствия» Агафонова покинула страну и была объявлена в розыск, отметили в Следственном комитете.

Телеграм-канал Shot пишет, что изначально Агафонова не признавала свою вину, ссылаясь на то, что не знает историю. Однако следствие получило документы из школы девушки и выяснило, что с этим предметом у нее не было трудностей, утверждает канал. Сразу после этого, как отмечает Shot, она «раскаялась и извинилась».

СК публиковал видео с извинениями Агафоновой, где та просит россиян «не совершать такие поступки, как совершила я прошлым летом по своей глупости».