В Госдуму 25 марта внесут законопроект о выдаче мигрантам целевых патентов для работы в России. Соавтор документа, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил RTVI, что цель документа — предотвратить ситуации, когда прибывшие на стройку мигранты начинают работать, например, курьерами.

Он отметил, что сейчас иностранцам обычно выдается универсальный патент, владелец которого «может работать хоть дворником, хоть помощником по дому, хоть таксистом, хоть слесарем».

«Но для регулирования рынка труда необходим целевой подход. Выдача патента целевым образом позволит привлечь иностранцев в ту сферу, где рынок действительно нуждается, а не так, как сегодня — они работают, где им выгодно, где им удобно. Многие вчерашние строители работают курьерами, а на стройке дефицит. Приоритетом для нас является строительная отрасль. Через целевые патенты этой цели можно достичь», — объяснил Нилов.

Парламентарий отметил, что у властей регионов уже есть несколько инструментов регулирования миграционных потоков.

«Первый — это стоимость патента, второй — это запрет мигрантам работать в определенных сферах, например, в общепите, в общественном транспорте, в такси и так далее. И третий — это то, что регион может выдавать патент целевого назначения», — перечислил депутат.

Нилов уточнил, что в случае принятия законопроекта число трудовых мигрантов может не сократиться, но эти меры «послужат упорядочиванию на рынке труда». Он подчеркнул, что трудовая миграция должна быть «по запросу в конкретную отрасль, конкретное предприятие, конкретный регион».

«Мы действительно нуждаемся в иностранных рабочих кадрах. Но трудовую деятельность мигрантов надо жестко регулировать», — считает депутат.

Сейчас в трудовом патенте для иностранцев указываются профессия владельца документа, специальность, должность и вид трудовой деятельности — но только если такое решение примет глава региона России. Авторы инициативы отмечают, что обычно руководители регионов этого не делают — и, как правило, в графе «профессия» в патенте стоит прочерк.

В связи с этим законодатели предлагают обязать указывать профессию (специальность, должность, вид трудовой деятельности) в патенте, который выдается трудовому мигранту. Полномочиями по определению порядка выдачи таких патентов предлагается наделить МВД России.

6 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что палата парламента готовит законодательные инициативы о медицинском освидетельствовании иностранных граждан, прибывающих в Россию. По его словам, законодатели ждут от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду на территорию России семей трудовых мигрантов.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что для сокращения числа мигрантов в России необходимо поднимать производительность труда в отдельных отраслях. Он отметил, что этот вопрос является крайне чувствительным, признав дефицит рабочих рук в стране.

Путин также предложил усилить работу со странами, из которых люди едут работать в Россию, чтобы мигрантов готовили для такой работы — в частности, обучали русскому языку, российским законам и культуре.