Служба безопасности Украины (СБУ) заочно объявила о том, что подозревает бизнесмена Олега Дерипаску в «финансировании вооруженной агрессии России», а «его украинских топ-менеджеров» задержала в разных регионах страны. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дерипаске вменяют семь статей уголовного кодекса Украины. В офисе генпрокурора страныутверждают, что «подозреваемый обеспечивал финансирование действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины».

Представитель Дерипаски заявил ТАСС, что миллиардер расценивает действия СБУ как «очередную попытку давления со стороны США» и «грязную политическую игру на происходящей трагедии в лучших традициях вашингтонских чиновников».

На Украине задержаны директор компании «Глуховский карьер кварцитов» и куратор этого предприятия от Дерипаски — украинский гражданин, в 2021 году получивший российский ВНЖ, говорится в сообщении СБУ.

По ее версии, задержанные в 2012 году якобы помогли бизнесмену присвоить производственные мощности карьера на Баницком месторождении в Сумской области, хотя они принадлежали ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» и продавать их было запрещено. Потом вплоть до начала российской военной операции это предприятие оптом вывозило в Россию горную руду для выплавки стали, утверждает СБУ.

В ее сообщении говорится, что эти поставки сырья предназначались для российского военно-промышленного комплекса и в конечном итоге использовались для производства баллистических ракет, включая «Искандеры», боевых дронов и радиолокационных систем.

«На основании собранных доказательств российскому олигарху Олегу Дерипаске заочно уведомлено о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины. Преступные действия директора украинской компании квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику — куратору — сообщено о подозрении по двум статьям», — уточняется в телеграм-канале СБУ.

Кроме того, заочные уведомления о подозрении направлены одному из руководителей «РУСАЛа» и некой гражданке Кипра, которая, по версии украинской спецслужбы, способствовала отчуждению «Глуховского карьера кварцитов».

Вскоре после начала российской военной операции, в конце апреля 2022 года, «Глуховский карьер кварцитов» был арестован по решению украинского суда, куда обратилась Генеральная прокуратура страны. Ее представители утверждали, что на карьере велась незаконная добыча минералов.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении Олега Дерипаски. Этот документ предусматривает десятилетнюю блокировку всех украинских активов бизнесмена.

В январе 2023 года украинский Минюст подал иск о взыскании активов Дерипаски в счет государства. Позже в СБУ сообщили, что украинский суд согласился передать в государственную собственность все активы российского миллиардера. Их сумма оценивалась примерно в $270 млн.

В феврале украинское Государственное бюро расследований объявило о национализации предприятия. Кроме того, в госсобственность Украины был обращен принадлежащий Дерипаске Николаевский глиноземный завод.

В конце января 2024 года глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил, что в бюджет страны поступили первые денежные средства, арестованные в результате антироссийских санкций, — в общей сложности более более 32 млн гривен ($850 тысяч). Чиновник подчеркнул, что в эту сумму входят и средства одной из фирм Дерипаски.