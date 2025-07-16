Верховная Рада Украины поддержала закон, разрешающий гражданам страны, чей возраст превышает 60 лет, добровольно проходить службу по контракту в ВСУ. Об этом написала в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Ирина Геращенко.

В поддержку законопроекта под номером 13229, отменяющего верхнюю планку для прохождения военной службы по контракту, выступили 306 народных депутатов. По словам Геращенко, эта инициатива даст возможность заключать контракт лицам, которые готовы служить по состоянию здоровья, несмотря на возраст.

В то же время депутат обратила внимание на то, что в самом тексте законопроекта нет определенности относительно того, кто будет нести ответственность за согласование кандидатур на заключение контракта. По словам Геращенко, этот пробел открывает путь для злоупотреблений или выборочных решений. Она отдельно отметила важность подзаконных актов, в которых будет подробнее прописан порядок этих процедур.

Ожидается, что новый закон вступит в силу с момента опубликования, а подзаконные акты планируется утвердить в течение трех месяцев, заключила депутат.

Как отмечает украинское издание «Политика страны», для заключения контракта с лицом старше 60 лет потребуется письменное согласие Генштаба и командира воинской части после прохождения военно-врачебной комиссии в том случае, если у добровольца есть офицерское звание. Полноценный контракт сроком на год будет заключаться после двухмесячного испытательного срока.

В начале июня издание также писало, что депутаты приняли законопроект в первом чтении, однако инициатива не получила поддержки со стороны украинского министерства обороны. Отмечалось, что военное ведомство выступало за то, чтобы направлять лиц, достигших 60 лет, на небоевые должности, где требуется опыт.

Представители украинской пограничной службы также высказывались о рисках коррупции. Помимо этого, они выражали сомнение в том, что мужчины старше 60 лет будут способны полноценно выполнять условия контракта.