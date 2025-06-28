«Дед» — один из самых распространенных позывных среди украинских бойцов, сообщает The Wall Street Journal. Газета считает, что это показатель одной из главных проблем ВСУ — нехватка личного состава, из-за которой Киев вынужден отправлять на фронт всех, кого можно.

Сейчас в украинскую армию могут в обязательном порядке призвать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

«Украинские солдаты говорят, что наиболее распространенная возрастная группа в подразделениях — от 40 до 45 лет. Часто самый старший или опытный член получает прозвище “Дед”», — пишет газета.

США продолжают настаивать на том, чтобы Украина снизила возраст обязательной военной службы, напоминает WSJ. Однако украинские власти отклоняют эту идею, опасаясь, что массовые потери могут нанести серьезный урон демографии страны и затруднить ее восстановление после окончания боевых действий, говорится в материале.

«Для беспокойства есть причины. Экономические потрясения 1990-х годов после распада Советского Союза вызвали резкое падение рождаемости. На Украине значительно больше мужчин старше 40 лет, чем в возрасте 18—25 лет», — приводит WSJ данные Государственной службы статистики Украины.

Один из собеседников издания, 46-летний артиллерист Андрей, заявил, что хотя он и самый старший в отряде, но работает наравне со всеми. При этом, подчеркнул боец, рано или поздно их всех должна заменить молодежь.

«Конечно, мы должны их тоже защищать — они будущее. Без молодежи никого не останется. Но те, кто еще дома — я имею в виду тех, кто еще не на фронте — они должны понимать, что мы не из стали. Мы изнашиваемся», — сообщил он.

53-летний артиллерист Николай в разговоре с газетой высказал иную точку зрения: «Нам просто нужно больше техники и боеприпасов».

При этом старший сержант Николай (59 лет) пожаловался WSJ, что, хотя он и держится, но его реакция «уже не та». При этом он не совсем доволен молодыми бойцами, так как считает, что возрастные военные «психологически более стабильны».

«Молодые быстрее психически истощаются. У них просто еще недостаточно жизненного опыта», — заявил он.

47-летний пехотинец Сергей заявил WSJ, что у него плохое зрение и он все время боится, что «что-нибудь пропустит». Сам он выразил надежду, что его мобилизуют, так как он до этого получил ранение в боях под Угледаром.

58-летний водитель Виктор рассказал, что после того, как во время боевых действий под Бахмутом (Артемовском) рядом с ним упал снаряд, у него выявили сотрясение мозга, затем развилась гипертония, и «сейчас он не может пройти даже 100 метров».

Еще более откровенно высказался 52-летний пехотинец Михаил.

«Война не для стариков. Сражаться должны молодые, потому что я уже просто не могу этого делать. Я задыхаюсь, не могу бегать, не могу справляться. И моя память. Я все время что-то забываю — наверное, из-за всех этих взрывов», — признался он.

По его словам, «пора все это заканчивать» и должен наступить «хоть какой-нибудь мир, хотя бы на время».

Осенью 2024 года Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации части граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет о военнообязанных, которые ранее были признаны непригодными к службе по состоянию здоровья в мирное время, а в военное — ограниченно годными.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 года. Весной 2024 года президент Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет.