Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников заявили, что представители Республиканской и Демократической партий США призывают президента Украины Владимира Зеленского снизить возраст призыва по мобилизации. Об этом рассказали советник офиса президента страны Сергей Лещенко и депутат Верховной Рады Мария Ионова.

В эфире YouTube-канала «Новости Live» Ионова заявила, что западные партнеры Киева «настаивают на изменении и снижении мобилизационного возраста».

Аналогичную информацию привел Лещенко. В своем телеграм-канале он написал, что Вашингтон приводит в пример войну во Вьетнаме, куда отправляли воевать молодых мужчин уже с 19 лет.

«Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. <…> Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет», — пояснил советник офиса президента Украины.

По его словам, Зеленский «не поддался» на убеждения партнеров и продолжил обсуждение о поставках оружия «без изменения призывного возраста».

Вопрос о снижении возраста мобилизации на Украине неоднократно поднимал секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко. В августе чиновник утверждал, что для украинцев он должен составлять от 20 до 50 лет.

В начале октября Костенко сообщил в эфире украинского ТВ, что перед тем, как договориться об очередной партии вооружения для ВСУ, американские партнеры задают вопрос о снижении мобилизационного возраста. По его словам, Вашингтон не согласен с утверждением, что на Украине почти не осталось мужчин, которые могли бы воевать.

«Мне пишут мои коллеги-конгрессмены: мы даем вам оружие, а вы говорите, что у вас нет людей, почему же тогда мужчины от 20 лет не призываются? Мне сложно это объяснить», — заявил Костенко, отметив, что депутаты продолжают обсуждать этот вопрос.

9 октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации части граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет о военнообязанных, которые ранее были признаны непригодными к службе по состоянию здоровья в мирное время, а в военное — ограниченно годными.

Ранее украинский посол в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что мобилизация не должна затрагивать украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. По его мнению, эти граждане в будущем должны «спасти» и восстановить Украину.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в первый день военной операции России, 24 февраля 2022 года. Весной этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о ее ужесточении. В частности, призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет, верхний порог составляет 60 лет.