Грузовой самолет Ан-124 украинской авиакомпании «Авиалинии Антонова», который 11 июля был замечен в небе над Киевом, находится в Германии, где пройдет сертификационное испытание. Об этом заявил инспектор Госавиаслужбы Украины Федор Грищук, его слова приводит «Страна.ua».

Грищук рассказал, что в настоящее время Ан-124 находится в немецком Лейпциге. По его словам, самолет ждет «тернистый путь сертификационных испытаний», но «есть надежда увидеть его в небе Украины».

Ранее Mash утверждал, что пролетевший в небе над Киевом Ан-124 мог транспортировать системы ПВО Patriot. По данным телеграм-канала, самолет вылетел из Днепра, куда вооружения для ВСУ «везут из Польши».

Кроме того, некоторые СМИ писали, что этот же самолет Канада конфисковала у России в 2022 году. Mash со ссылкой на военных летчиков утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

Самолет Ан-124 был замечен в небе над Киевом 11 июля. Телеграм-канал «Украина.ру» писал, что это вызвало удивление у местных жителей, поскольку с начала военной операции в 2022 году небо над украинской столицей официально закрыто. Исключение составляют военные, правительственные и специальные гуманитарные рейсы — их полеты допускаются под строгим контролем, отмечает AeroTime.

Очевидцы рассказали «Украине.ру», что 11 июля над Киевом пролетел военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан».

«Страна.ua» предполагала, что авиакомпания «Антонов» решила таким образом «перегнать» Ан-124 из Днепра, «где он в любой момент может быть уничтожен», за границу. Там воздушное судно могут использовать «для коммерческих полетов», что будет приносить прибыль, говорится в материале издания.

Летевший над Киевом Ан-124 после начала военной операции на Украине находился на Киево-Святошинском аэродроме. По данным «Страны.ua», такое расположение защитило его от разрушений, которому подверглись другие самолеты «Авиалинии Антонова».

После того как некоторые самолеты украинского перевозчика были повреждены или уничтожены в Гостомеле, компания перенесла свой операционный хаб в аэропорт Лейпцига, пишет AeroTime. Сейчас там базируется парк «Авиалиний Антонова» из пяти действующих самолетов Ан‑124‑100, которые задействованы в международных перевозках.