Офис президента (ОП) Украины готовит запрос в Конституционный суд (КС) страны, чтобы узнать о легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту главы государства после истечения его пятилетнего президентского срока 20 мая 2024 года. Об этом узнало украинское издание «Зеркало недели» («ЗН»).

Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. Однако закон запрещает проводить выборы в условиях военного положения, которое действует в стране с конца февраля 2022 года, когда Россия объявила о начале военной операции. На этот случай украинская конституция предусматривает продление полномочия выборных органов власти.

Владимир Зеленский отказывался проводить новые президентские выборы на Украине по нескольким причинам, среди которых лишение части граждан возможности проголосовать (поскольку некоторые из них участвуют в боях, а другие уехали из страны), а также высокие финансовые затраты.

По данным издания, окончательное решение о целесообразности представления в суд офисом президента пока не принято. Там опасаются, что ответ КС может не устроить действующего главу государства. Тем более, что большинство членов суда назначались еще при прошлом президенте Петре Порошенко, который настаивает на необходимости проведения выборов, пишет «ЗН».

Издание отмечает, что если решение об обращении к Конституционный суд будет принято, составлять запрос будут депутаты фракции «Слуга народа».

В то же время, Служба безопасности Украины (СБУ) выпустила заявление Комитета по вопросам разведки при президенте, в котором предупредила о вероятном плане России подвергнуть сомнению легитимность полномочий Зеленского по истечении его официального президентского срока 20 мая.

В сообщении также говорится, что российские спецслужбы якобы готовят на Украине мероприятия, которые дестабилизируют обстановку в стране. В частности речь идет о спецоперации «Майдан-3», которая, согласно заявлению СБУ, «достигнет своей кульминации в марте-мае 2024 года».

Как сообщает украинская разведка, цель «Майдана-3» — расшатать ситуацию на Украине и нанести военное поражение на востоке страны. В сообщении также говорится, что российские спецслужбы планируют «распространить панические настроения, уныние, разжечь конфликт между гражданскими и военными», а также рассорить Киев с его союзниками.

О том, что российские спецслужбы якобы запустили план «Майдан-3», в рамках которых планируются массовые акции с «немирными целями» и «организация серии покушений» на украинских чиновников, портал Online.ua сообщил со ссылкой на источники в сфере безопасности и обороны Украины в середине ноября 2023 года. По утверждению издания, операция была намечена на ноябрь-декабрь 2023 года.

Тогда же Владимир Зеленский в разговоре с Bloomberg обвинил Россию в попытке устроить новый «Майдан», чтобы «посеять хаос» на Украине и сместить главу государства.

«Название операции — «Майдан-3». Она призвана сменить президента. Может быть, не путем убийства. Я имею в виду, что планы меняются. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть. Вот такая идея, до конца года», — сказал позднее украинский президент в интервью The Sun.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова Зеленского постом в соцсети «ВКонтакте»: «Спутал все карты. Засветил план. <…> Придется скорректировать оперативную заготовку».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский приближает «неизбежность нового Майдана», отменяя президентские выборы на Украине. По мнению спикера нижней палаты, Зеленский «потерял поддержку украинского народа» и «из страха перед будущим цепляется за личную власть».