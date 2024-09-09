В Житомирской области в ДТП вместе с женой погиб 29-летний советник бывшего главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром) Ярослав Олейник. Об этом сообщают «Страна.ua» и УНИАН со ссылкой на замглавы министерства Анну Гвоздяр.

Источник «Страны» рассказал, что авария произошла накануне около 23:50 в Житомирской области.

«По дороге двигался военный на автомобиле Mitsubishi L-200, во время движения он совершил наезд на дикого кабана, который лежал на дороге, из-за чего потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Pagero, в котором ехали Ярослав Олейник с женой Ниной», — рассказал собеседник издания.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что от полученных трав Олейник и супруга погибли на месте, водитель Mitsubishi L-200 был госпитализирован.

По данным «Страна», на фронте Олейник занимался беспилотниками и тем же направлением занимался в Минстратегпроме, где на днях сменилось руководство.

3 сентября глава Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська, глава Минэкологии Руслан Стрелец, глава Фонда госимущества Виталий Коваль и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали заявления об увольнении со своих постов.