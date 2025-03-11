Американские истребители F-16, переданные Украине странами Запада, уступают российским Су-35. Об этом в эфире канала «Новости.Live» заявил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

«Сегодня F-16, которые у нас есть от партнеров, они не очень новые, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном пространстве», — сказал он.

По словам Игната, Су-35 — довольно новый самолет, поэтому для борьбы с ним необходимо использовать комплексный подход с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), воздушных радаров, бортовых радиолокационных станций (РЛС) украинских самолетов и средств поражения, то есть ракеты класса «воздух-воздух».

«Воздушный радар было бы идеально, если бы у нас был, как нам уже обещали», — добавил он.

F-16 — это легкий одномоторный сверхзвуковой многоцелевой истребитель четвертого поколения. Впервые он поступил в ВВС США в конце 1970-х годов, но в настоящее время ими больше не используется и производится в обновленных версиях только на экспорт.

США выдали разрешение на передачу истребителей в мае 2023 года после неоднократных просьб Киева и стран НАТО. Первые F-16 были доставлены на Украину летом 2024 года. Согласно сайту European Security & Defence, то, что начала получать от стран НАТО Украина, — это модернизированные самолеты F-16AM/BM, которые имеются как в одноместном, так и в двухместном вариантах.

В 2024 году Дания передала Украине шесть истребителей F-16, позднее датский премьер-министр Метте Фредериксен пообещала предоставить Киеву еще 13 самолетов. В начале декабря украинский президент Владимир Зеленский сообщил о прибывшей в страну второй партии F-16 от Дании. Число полученных истребителей не называлось.

Еще 24 истребителя Киев получил от Нидерландов. Министр обороны этой страны Рубен Брекелманс отмечал, что это первая партия истребителей, остальные будут направлены на Украину в ближайшие месяцы.