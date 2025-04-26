На Украине возникли серьезные перебои в работе платежных, банковских и онлайн-сервисов, сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

Жители страны жалуются, что не могут использовать карты для оплаты во многих розничных магазинах, в общественном транспорте и такси, при этом такие сервисы, как Apple Pay и национальные платежные системы, также недоступны.

В крупном центре обработки данных госбанка «Ощадбанк» произошел сбой, сообщил в Telegram генеральный директор банка Сергей Наумов. «Новая почта» Украины — крупнейшая и самая популярная коммерческая служба доставки в стране — заявила на Facebook*, что ее услуги недоступны из-за технических проблем, не раскрывая подробностей.

У украинского государственного поставщика услуг «Дія» также возникли неполадки. По данным пресс-службы Министерства цифровой трансформации, причиной стало техническое обновление одного из основных центров обработки данных.

Bloomberg отмечает, что количество кибератак на украинские онлайн-ресурсы возросло после начала российской специальной военной операции в 2022 году, но в отношении сегодняшнего сбоя пока нет никаких данных, указывающих на то, что он мог быть вызван действиями хакеров. При этом «Ростелеком» утверждает, что в то же время усилились и атаки на российские сервисы.

* Деятельность Meta по реализации соцсети Facebook в России признана экстремистской и запрещена