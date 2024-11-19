На Украине с начала боевых действий в 2022 году завели более 95 тыс. уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении части, что составляет десятую часть всей украинской армии. Об этом сообщила Украинская служба Би-би-си со ссылкой на официальные данные, размещенные на портале украинской Генпрокуратуры.

Источники в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что реальное число случаев оставления части и дезертирства гораздо больше и может достигать примерно 100-150 тысяч.

Большую часть подобных уголовных дел Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило в 2024 году. С января по октябрь было открыто 40 659 уголовных дел о самовольном оставлении части и еще 19 826 — о дезертирстве. Как утверждается, годом ранее подобных уголовных было в 2,5 раза меньше (16 316 дел об оставлении части и 7755 — о дезертирстве).

Как отмечало в октябре украинское издание «Страна», больше всего дел, связанных с самовольным оставлением части и дезертирством, завели в Донецкой области.

При этом, судя по данным Генпрокуратуры, из 40 тыс. дел, открытых в 2024 году, в суд направили менее трех тысяч. Как отмечают юристы, на Украине просто не хватает ресурсов для задержания всех нарушителей.

Среди причин массового дезертирства военных высокопоставленный украинский чиновник назвал усталость от службы и насильственную мобилизацию. По его мнению, многие служащие не могут дождаться отпусков или демобилизации, из-за чего решают самовольно оставить часть.

В конце октября председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко признал, что в стране появилась тенденция к увеличению случаев дезертирства и самовольного оставления части, писало издание «Страна».

В августе 2024 года Верховная рада приняла закон, который декриминализирует дезертирство и самовольное оставление части, если это произошло впервые. Таким образом боец сможет вернуться на службу, если командир воинской части передаст письменное согласие прокурору, который может ходатайствовать перед судом об освобождении военного от уголовной ответственности.

Украинский военный Андрей Горецкий в разговоре с CNN пояснял, что такой шаг необходим, поскольку угрозы «только усугубляют ситуацию». «Умный командир отсрочит угрозы или даже избежит их», — подчеркивал он. Несколько командиров в беседе с CNN говорили, что многие офицеры не сообщали о дезертирстве и самовольных отлучках, надеясь вместо этого убедить военнослужащих вернуться добровольно.