Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает подкрепления, рассказали CNN шесть действующих и бывших офицеров и командиров украинских войск. По их словам, особенно сложная ситуация складывается в пехотных частях под Покровском и на других участках фронта на востоке, где Украина «изо всех сил пытается остановить постепенное продвижение» российской армии.

Одними из частых проблем в украинской армии становятся дезертирство и отказ подчиняться приказам, заявили собеседники CNN. Особенно это распространено среди новобранцев.

«Не все мобилизованные солдаты покидают свои позиции, но большинство покидает. Когда сюда приезжают новые ребята, они видят, как трудно. <…> Они отправляются на позиции один раз и, если выживают, не возвращаются. Они либо покидают свои позиции, отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии», — рассказал командир одного из подразделений ВСУ, которое сейчас воюет в Покровске.

CNN напоминает, что у многих новобранцев, в отличие от добровольцев, не было выбора: они были призваны в армию после того, как весной на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Возможности легально покинуть войска у них нет до тех пор, пока правительство не введет демобилизацию или они не получат на это специального разрешения.

Как отмечает CNN, падение морального духа уже наблюдалось и ранее из-за задержки военной помощи США и критической нехватки боеприпасов, а по мере ухудшения ситуации на поле боя все большее число бойцов ВСУ начало сдаваться. Согласно данным украинского парламента, только за первые четыре месяца 2024 года прокуратура возбудила уголовные дела против почти 19 тыс. солдат, которые самовольно покинули посты или дезертировали.

Несколько командиров сообщили CNN, что многие офицеры не сообщали о дезертирстве и самовольных отлучках, надеясь вместо этого убедить военнослужащих вернуться добровольно. Такой подход стал настолько распространенным, что Украина изменила закон, чтобы декриминализировать дезертирство и самовольную отлучку, если они совершаются впервые.

В августе 2024 года Верховная рада приняла закон, который декриминализирует дезертирство и самовольное оставление части, если военнослужащий совершил это впервые. Боец сможет вернуться на службу в том случае, если командир воинской части передаст письменное согласие прокурору, который может ходатайствовать перед судом об освобождении военного от уголовной ответственности. Украинский военный Андрей Горецкий в разговоре с CNN пояснил, что такой шаг необходим, поскольку угрозы «только усугубляют ситуацию». «Умный командир отсрочит угрозы или даже избежит их», — подчеркнул он.

«Было странно въезжать в Россию»

Комментируя вторжение ВСУ в Курскую область, опрошенные CNN украинские саперы задались вопросом о том, почему их отправили в этот российский регион, когда на восточном фронте «царит хаос».

«Было странно въезжать в Россию, потому что в этой ***** [военном конфликте] мы должны были защищать нашу землю и нашу страну, а теперь мы сражаемся на территории другой страны», — сказал один из неназванных собеседников телеканала.

CNN отмечает, что у саперов не было отдыха между миссиями в Покровске и в Курской области. При этом собеседники телеканала подчеркнули, что в данном вопросе все зависит от командира: некоторые подразделения получают ротацию и отдых, в то время как другие «просто сражаются без остановки».

Как указывает CNN, ситуацию на востоке считают сложной даже украинские офицеры с многолетним опытом службы. Минобороны России 8 сентября сообщило, что российские войска установили контроль над городом Новогродовка в ДНР.