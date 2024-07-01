Служба безопасности Украины (СБУ) задержала «активистов», которые готовили беспорядки в Киеве 30 июня. Об этом сообщила СБУ в своем телеграм-канале.

По версии СБУ, злоумышленники под видом «вече» планировали объявить об отстранении от власти военно-политического руководства Украины. Затем они намеревались захватить здание Верховной рады и заблокировать работу парламента, утверждает служба.

Чтобы привлечь людей, организаторы госпереворота должны были устроить в центре Киева якобы мирную акцию, говорится в сообщении. Большинство участников планировалось использовать «втемную», не раскрывая им реальные намерения относительно задумки, утверждает СБУ.

Украинская спецслужба отмечает, что информацию о «беспорядках» злоумышленники хотели распространять через СМИ.

«Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, чтобы сыграло в пользу России», — утверждает СБУ.

По данным следствия, группу злоумышленников возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Его имя в пресс-релизе не называется. Как утверждает СБУ, подозреваемый привлек активистов из Киева, Днепра и других украинских регионов. Для конспирации они общались через мессенджеры, а вживую встречались группами по три человека, говорится в сообщении.

СБУ провела обыски у «провокаторов», в ходе которых силовики изъяли оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерную технику и «черновые записи с доказательствами преступных действий».

Отправленным под стражу задержанным предъявили обвинение в совершении действий и призывов, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват власти (ч. 1, 2, 3 ст. 109 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

В мае в Киеве задержали двух полковников Управления государственной охраны (УГО) по подозрению в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова.

По версии СБУ, офицеры УГО были завербованы ФСБ еще до начала боевых действий на Украине. Они якобы «сливали» секретные данные российской спецслужбе, а также искали украинских военных, приближенных к охране президента Зеленского, которые «могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить».

Задержанным предъявили обвинения по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК (подготовка к террористическому акту). Фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы.