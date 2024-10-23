Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о конфискации имущества и песен певицы Таисии Повалий. В сообщении суда, опубликованном в соцсетях, имя Повалий не указывается. Украинские СМИ, в том числе ТСН, утверждают, что речь идет именно о ней.

Решением суда были конфискованы:

— семь земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 га,

— жилой дом площадью 442,8 кв. м,

— домовладение площадью 101 кв. м,

— автомобиль BMW X5.

Список песен, имущественные права на которые также были конфискованы судом, включает в себя композиции:

— «Ангелы-хранители»,

— «Больше, чем близко»,

— «Бусинки любви»,

— «Доброе утро»,

— «Любить, понимать и слушать»,

— «Назавжди» («Навсегда»),

— «Обниму тебя»,

— «Просто я хочу»,

— «Я лечу в даль с тобой синюю».

Продюсер Повалий Игорь Лихута сообщил RTVI, что в настоящий момент представители певицы «раздумывают» над возможностью обжалования решения суда. На вопрос о том, какие последствия несет в себе решение украинского суда, Лихута сказал: «Никаких. Я пока об этом не думаю».

Таисия Повалий — уроженка Украины. Она начала концертную деятельность в 1984 году, в конце 1990-х ей было присвоено звание Народной артистки Украины. В 2012-2014 годах певица была депутатом Верховной рады. После евромайдана вышла из состава Партии регионов экс-президента Виктора Януковича. Затем переехала в Россию и получила российское гражданство.

В октябре 2022 года украинские власти внесли Повалий в санкционный список. В феврале 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила певице обвинения в том числе в «коллаборационной деятельности» и «публичных призывах к агрессивной войне». Повалий поддержала действия России на Украине.