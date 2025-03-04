Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину по трем уголовным статьям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

По данным спецслужбы, актер обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде боевых действий и оправдании и «глорификации» Вооруженных сил России. В качестве повода для проведения проверки в отношении Охлобыстина послужило его выступление на Красной площади в сентябре 2022 года. По информации ведомства, актер со сцены призвал к продолжению спецоперации.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. В понедельник, 3 марта, ведомство предъявило обвинения российскому певцу Григорию Лепсу. Основанием для этого, в частности, стали обещания музыканта платить российским военным по 1 млн рублей за каждый подбитый украинский танк.

На Украине Лепса обвинили по двум статьям уголовного кодекса: о финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя страны, и о «восхвалении» участников российской военной операции.

В пресс-релизе украинской спецслужбы также говорится, что Лепс «регулярно рассказывает во время интервью» о передаче российским военным гуманитарной помощи — бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания.

В СБУ добавили, что в настоящий момент принимаются «комплексные меры» с целью привлечения Лепса к ответственности. В сообщении говорится, что «подозреваемый скрывается от правосудия на территории России».