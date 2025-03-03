Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело и заочно предъявила подозрение певцу Григорию Лепсу, который пообещал российским военнослужащим 1 млн рублей за подбитый танк Leopard. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо этого, СБУ отметило, что Лепс «регулярно рассказывает во время интервью», что он неоднократно передавал российским военным гуманитарную помощь в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания. В связи с этим, ведомство заочно сообщило о предъявлении подозрений в соответствии с ч. 3 ст. 110-2 и ч. 3 ст. 436-2 уголовного кодекса Украины.

В СБУ сообщили, что в настоящий момент принимаются комплексные меры в отношении Лепса. Расследование в его отношении провели сотрудники ведомства Тернопольской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Григорий Лепс пообещал выплатить 1 млн рублей за подбитый танк Leopard Вооруженных сил Украины в июне 2023 года на мероприятии холдинга «Русская медиагруппа» в рамках Петербургского международного экономического форума. В качестве автора инициативы выступил владелец медиагруппы, художественный руководитель группы «Земляне» Владимир Киселев.

«Все, что мы можем сделать для нашей советской армии — для нашей российской, простите, армии — мы будем делать от чистого сердца. Если мы можем спеть там, где можно нам петь, мы там будем петь. Если мы можем сделать какое-то денежное вознаграждение нашим бойцам — мы это сделаем», — сказал Лепс.

В июле 2023 года певец разместил в своем телеграм-канале видеоролик, на котором военнослужащий специального подразделения Минобороны с позывным Веном заявил, что получил от народного артиста России 1 млн рублей за подбитый танк Leopard. Факт уничтожения танка подтвердил депутат народного совета Луганской народной республики Виталий Кишкинов.

«Я ответил за свои слова», — написал Лепс.

В январе 2023 года о вознаграждении за подбитые танки Abrams также объявил актер Иван Охлобыстин.

«С нескрываемым удовольствием, спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams. Гойда!» — написал он.

Позднее о награде в 5 млн рублей за уничтожение или захват первого иностранного танка заявила российская компания «ФОРЭС», занимающаяся производством керамических расклинивателей для нефтяных скважин.

Помимо этого, постановление о выплатах до 3 млн рублей за захват танков иностранного производства в зоне специальной военной операции подписал глава Забайкальского края Александр Осипов.