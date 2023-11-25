Воздушные силы ВСУ отчитались о рекордном числе дронов-камикадзе, атаковавших Украину, передает «Страна.ua». Об атаке беспилотников в ночь на 25 ноября сообщали власти Киева, а также Днепропетровской и Николаевской областей. Подробности — в материале RTVI.

Ночью 25 ноября в Киеве сработала система ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Он призвал жителей находиться в укрытии. «Страна.ua», «Суспільне» и УНИАН сообщили о взрывах в Киеве. Воздушная тревога в украинской столице длилась более шести часов.

Кличко сообщил, что обломки сбитых над Киевом беспилотников упали на территории Голосеевского, Днепровского, Соломенского и Подольского районов, в том числе на жилые дома. Киевская городская военная администрация отчиталась о пожаре на площади 100 кв. м в нежилом помещении, а также на территории детского сада. В некоторых домах выбило окна в квартирах.

По данным Кличко, в результате атаки дронов в Киеве пострадали пятеро человек, в том числе один ребенок.

«Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте без дальнейшей госпитализации», — написал мэр Киева.

Также Кличко сообщил, что в жилой пятиэтажке из-за разрушения на втором этаже оказались заблокированы две женщины, их эвакуировали.

Минэнерго Украины сообщило, что в результате ночной атаки в центре Киева без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений. О перебоях в подаче электроэнергии также писало издание «Зеркало недели», отмечая высокую вероятность повреждения линий электропередачи обломками беспилотников. «Страна.ua» сообщила, что из-за обесточивания в Киеве не работает станция метро «Лесная».

RT со ссылкой на украинские мониторинговые каналы пишет, что взрывы среди прочего слышали в районе аэропорта Борисполь. Кроме того, в ночь на 25 ноября были слышны взрывы в городе Запорожье, пишет «РБК-Украина».

Рекордная атака

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил в своем телеграм-канале, что Украину в ночь на 25 ноября атаковали 75 дронов. По его словам, это рекордный показатель за все время боевых действий. Основным направлением атаки был Киев, отметил Олещук. До этого украинские власти называли самой массированной атаку 54 беспилотников в мае.

О том, что атака дронов в ночь на 25 ноября стала самой интенсивной с начала боевых действий, также сообщила Киевская военная администрация. По ее данным, над украинской столицей было сбито 50 БПЛА. Воздушная тревога в Киеве длилась 6 часов 8 минут, сообщило издание «РБК-Украина».

Киевская военная администрация отметила, что дроны заходили на Киев волнами и многочисленными группами с разных направлений, постоянно меняя курс.

ТАСС приводит комментарии очевидцев ночных взрывов:

«Даже не припомню, когда так интенсивно было, особенно Жулянам досталось».

«В небе много дронов, что-то сбивают, взрывается, и уже в нескольких районах нет электричества».

На момент выхода материала Минобороны России не комментировало заявления украинских властей о ночной атаке дронов. Российское военное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.