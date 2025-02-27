В Первоуральский городской суд направлено уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, которую обвиняют в истязании ребенка, оставлении его в опасности и неисполнении родительских обязанностей. Речь идет о женщине, чью двухлетнюю дочь периодически избивал ее сожитель, в результате чего девочка скончалась. Об этом 27 февраля сообщили в свердловской прокуратуре.

Следствие считает, что с ноября по декабрь 2023 года сама женщина тоже систематически била девочку руками и ремнем, а также жестоко с ней обращалась. Кроме того, она не останавливала своего сожителя, когда тот применял насилие по отношению к ребенку.

«Имея реальную возможность оказать своей дочери помощь, обратиться в правоохранительные органы, а также обратиться в органы здравоохранения для своевременного оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи, указанных действий не предприняла, чем заведомо оставила малолетнюю дочь без помощи», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В результате 5 декабря 2023 года после очередного избиения со стороны сожителя ребенок скончался. По предъявленному обвинению женщине может грозить до семи лет лишения свободы. Ее имя и фамилию прокуратура не раскрывает.

Ранее, как писал RTVI, суд приговорил к 18 годам колонии и 28-летнего сожителя женщины Ивана Бекурина. В ходе судебного следствия было установлено, что мужчина в общей сложности нанес ребенку около 50 ударов ногами и руками. Также он бил девочку ремнем с металлической пряжкой, связывал скотчем, в том числе привязывал в горшку. Все это происходило не только на глазах матери, как следует из материалов суда, но и в присутствии малолетнего брата девочки.

В суде мужчина истязания отрицал, а его адвокат заявила, что тот «занимался воспитанием девочки». Также адвокат Бекурина со ссылкой на соседей заявила, что истязала ребенка его гражданская жена. «Когда Бекурин был на заработках, то из квартиры слышались женские крики: «Тварь!». И детские крики: «Мама, не надо!», — сказала адвокат. Между тем суд установил, что смерть ребенка наступила именно после ударов Бекурина, который в роковой день находился под воздействием наркотиков.