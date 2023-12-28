Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК) предпринимателя в Воронежской области. Об этом сообщает региональное управление СК.

В пресс-релизе не называется имя мужчины. Телеграм-каналы и СМИ писали, что речь идет о владельце птицефабрики «Третьяковская» Геннадии Ширяеве. Сам бизнесмен подтвердил эту информацию «Коммерсанту».

По предварительным данным СК, вечером 27 декабря неизвестный не менее двух раз выстрелил по автомобилю, за рулем которого был Ширяев, вблизи федеральной трассы А144 (474 км) в селе Третьяки Борисоглебского района. Предприниматель не пострадал. Мотивы покушения устанавливаются.

По предварительной версии, покушение не удалось, поскольку Ширяев сам был за рулем, пишет Shot со ссылкой на источник. По словам родственника бизнесмена, Ширяев чаще всего ездил с водителем на заднем пассажирском сиденье, по окну которого и стреляли.

В Борисоглебском районе был объявлен план «Перехват» для поиска стрелявшего. В разговоре с «Коммерсантом» бизнесмен сообщил, что его «не зацепило».

Mash пишет, что по машине Ширяева стреляли два человека ― предположительно местные жители, недовольные ростом цен на яйца производства птицефабрики «Третьяковская». В пресс-релизе СК говорится об одном «неизвестном лице».

Бренд «Птицефабрика Третьяковская» принадлежит сельскохозяйственному производственному кооперативу Ширяева, следует из данных СПАРКа. Компания на 50% принадлежит Геннадию Ширяеву, на 20% — его сыну, депутату Воронежской облдумы Дмитрию Ширяеву, на оставшиеся 30% — дочери и супруге. Выручка предприятия в 2022 году составила 1,7 млрд, чистая прибыль — 211 млн рублей.

23 декабря региональное правительство сообщило, что планирует инвестировать в «Птицефабрику Третьяковскую» 400 млн рублей, чтобы к декабрю 2024 года увеличить производство яиц на 30% — до 260 млн штук в год.

26 декабря воронежское управление ФАС возбудило дело в отношении четырех производителей куриных яиц, в том числе «Птицефабрики Третьяковская». По данным ведомства, компании участвовали в картельном сговоре, что привело к росту цен на 16-37%.