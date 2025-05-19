На президентских выборах в Польше состоится второй тур, он назначен на 1 июня. За пост главы государства поборются два кандидата.

К утру 19 мая избирательная комиссия Польши подсчитала более 99% бюллетеней по итогам первого тура президентских выборов. В следующий этап прошли два кандидата: мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей партии «Гражданская коалиция» и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии страны «Право и справедливость» (PiS).

По результатам голосования, Тшасковский, поддерживаемый премьер-министром Дональдом Туском, набрал 31,1% голосов. У Навроцкого — 29,7%.

Как отмечает BBC, главной неожиданностью первого тура стало то, что правые и крайне правые кандидаты получили ощутимо больше голосов, чем предрекали прогнозы перед выборами.

В Румынии 18 мая также состоялись президентские выборы. После подсчета всех бюллетеней победителем признан мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 53,6% голосов. У его соперника, председателя оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона — 46,4%.