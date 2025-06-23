В отношении проживающего на Украине российского журналиста Романа Попкова возбуждено второе уголовное дело, выяснил RTVI. Попкову вменяют публичные призывы к террористической деятельности (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

23 июня в Останкинский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте Попкова, обратил внимание RTVI. Что конкретно стало поводом для обвинений против Попкова по новому делу — неизвестно. С 2024 года он находится в реестре экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В 2023 году Роман Попков уже был заочно арестован по другому уголовному делу. Следствие считает его одним из организатором теракта, в котором погиб военный блогер Владлен Татарский. Исполнителем теракта стала жительница Петербурга Дарья Трепова. Попкову же вменили обвинение по статье о руководстве совершением террористического акта (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ).

В январе 2024 года 26-летняя Трепова за совершение теракта была приговорена к 27 годам лишения свободы.

«Соучастники преступления Роман Попков и Юрий Денисов объявлены в международный розыск», — сообщали тогда в Следственном комитете.

Роман Попков начинал свою политическую деятельность в ультранационалистической организации «Русское национальное единство» в Брянске, откуда он родом. Затем увлекся идеями Национал-большевистской партии*: сначала возглавлял брянское отделение партии Лимонова, затем московское. Вошел в политсовет партии.

Принимал участие во многих громких акциях: захвате общественных приемных администрации президента и «Единой России». В 2006 году Роман Попков был взят под стражу по делу о нападении активистов движения «Местные» на Эдуарда Лимонова и его соратников у здания Таганского суда. В 2008 году он был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы по статье УК РФ «Хулиганство», но вскоре вышел на свободу, так как отбыл почти весь срок в СИЗО.

В 2009 году был исключен из партии Лимонова за «фракционную деятельность и общение с оперативными сотрудниками ФСБ и УБОП». Вместе с ним ушли ряд активистов и его жена Елена Боровская. После исключения пытался создать собственное движение «Нация Свободы». Некоторое время сотрудничал с соратниками Алексея Навального в проекте «Братья Навального», после чего полностью ушел в журналистскую и публицистскую работу. Сотрудничал с изданиями «Особая буква», «МБХ медиа» и «Новая газета», где публиковал свои колонки.

В 2021 году уехал с женой из России и стал жить в Киеве. Работал в издании «Вот так» телеканала «Белсат» и у бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева**. После начала военного конфликта последовательно выступает за террористические акции в России в своем телеграм-канале «Роспартизан». Также Попков активно поддерживает деятельность террористического Русского добровольческого корпуса* — структуры, подшефной ГУР Украины, воюющей против России на стороне Киева, и состоящей преимущественно из российских неонацистов.

В июне 2023 года Роман Попков был уволен из польского издания «Белсат». В издании заявили, что причиной увольнения стало то, что он участвует «в политических и активистских проектах», несовместимых с журналистской деятельностью.

* признана в России экстремистской организацией и запрещена

** признан в России иноагентом, экстремистом и террористом