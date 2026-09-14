Поставки топлива, создание новых логистических цепочек и запуск заводов после ремонта ожидаются в Ленинградской области к началу октября. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Он упомянул о фотографиях и публикациях в соцсетях, свидетельствующих о наличии проблемы, выразил понимание в связи с обеспокоенностью тех, кто пишет ему о сложившейся в области ситуации в личных сообщениях, а также рассказал о проблемах своих дочерей, связанных с очередями и отсутствием бензина на заправках.

«Мы все понимаем, что это последствия недавних атак беспилотников врага на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и Киришинефтеоргсинтез, и, как следствие, снижения производства бензина 92-го и 95-го. Дизель есть в наличии», — заявил губернатор.

Дрозденко напомнил, что на перестройку цепочек поставок, которой областная администрация занимается вместе с крупными компаниями, требуется время. Очереди на АЗС глава региона объяснил введением лимитов на топливо со стороны многих вертикально интегрированных компаний.

«Кроме того, из-за того, что небольшие компании (АЗС) практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются», — добавил губернатор.

По его словам, по просьбе нескольких крупных предприятий отрасли уже принято решение об увеличении поставок бензина на областные АЗС. В ряде случаев объем будет увеличен двукратно, чтобы компенсировать перебои в работе других компаний, чьи заводы вынуждены простаивать из-за ремонтных работ.

«Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки, рассматриваем возможность введения заправки по четным, нечетным номерам через день», — сообщил Дрозденко, добавив, что цель властей — удовлетворить потребности в бензине из минимального расчета 20-30 литров в день.

Глава Ленобласти также обратился к водителям, которые запасаются топливом впрок, с просьбой «набраться терпения» и заправляться исходя из действующих ограничений:

«Я понимаю, что эта ситуация — временная. Я вижу, что к началу октября мы должны эту ситуацию совместно с крупными нефтяными компаниями, нашими партнерами, исправить. А сейчас нас враг проверяет на прочность, на слабину. Мы не должны этого допустить».

Ранее вице-губернатор Ленобласти по экономическому развитию Егор Мищеряков заявил, что в сентябре регион столкнулся с повторением сложностей, которые фиксировались летом. По его словам, региональному правительству пришлось перейти на ручной режим координации действий крупных участников рынка, чтобы наладить ситуацию с топливом.