Запрет на строительство в Москве студий площадью менее 28 кв. м навредит рынку и создаст социальные проблемы, считает экономист Михаил Беляев. По его словам, наряду с сокращением льготной ипотеки такая мера лишит многих последней возможности купить жилье.

В беседе с Инфо24 Беляев отметил, что теперь многие окажутся не в состоянии решить жилищные проблемы — к примеру, разведенные пары или повзрослевшие дети.

«Социальные проблемы будут нарастать. Есть определенное количество людей, готовых въехать хоть в 20 метров, чтобы никто больше не лечил им мозги», — пояснил экономист.

Застройщики тоже пострадают, поскольку рынок сбыта сократится и продавать недвижимость станет сложнее, считает Беляев. Это, в свою очередь, плохо скажется на экономике в целом.

«Строительная отрасль тормознется в развитии с достаточно негативными последствиями для экономики, потому что рынок недвижимости является в известной мере стимулом для ее развития», — предупредил Беляев.

По его мнению, запретами добиться положительных результатов в экономике невозможно, и в ситуации с жильем власти должны подумать, как сделать жилье доступным.

«[Глава ЦБ Эльвира] Набиуллина не понимает, что квартиры у нас продаются только в комплекте с ипотекой. Она считает, что люди достают из кармана 10 миллионов рублей — это минимальная цена квартиры в Москве — и тут же покупают», — сказал Беляев.

О том, что в Москве решили отказаться от строительства студий и квартир площадью менее 28 кв. м, ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на информационное письмо Москомэкспертизы. В письме говорится, что Жилищный кодекс России не относит студию к жилым помещениям.

Согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, минимальная площадь для однокомнатных квартир составляет 28 кв. м, для двухкомнатных ― 44 кв. м.