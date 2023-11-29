Американское издание Politico обнародовало публикуемый ежегодно список из 28 человек, которые в 2024 году «сформируют политическую жизнь Европы». В число влиятельных европейских политиков, в частности, включены глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, президент Украины Владимир Зеленский и оппозиционер Алексей Навальный.

Составители списка распределили фигурантов по трем категориям, в каждую из которых вошли по девять человек: doers («деятели»), dreamers («мечтатели») и disruption («возмутители спокойствия» или «разрушители»). В последнюю категорию Politico включает политиков, которые существенно или неожиданным образом изменили ту или иную сферу деятельности.

Обосновывая включение в рейтинг Эльвиры Набиуллиной, возглавившей список «возмутителей спокойствия», Politico пишет, что она сохраняет звание «главного технократа», поддерживающего политику президента России Владимира Путина.

«Агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. <…> Также сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля», — отметили составители списка.

Издание также признало, что при назначении Набиуллиной на пост главы ЦБ в 2013 году ее «возвышение» казалось маловероятным. Однако за десять лет в этой должности она неоднократно «спасала» российскую экономику, доказав свой профессионализм.

Владимира Зеленского, возглавившего список «мечтателей», Politico называет тем, кто «бежит длинный марафон». Составители рейтинга сравнили украинского лидера с Уинстоном Черчиллем, Мартином Лютером Кингом и Нельсоном Манделой, которые были способны «в одиночку изменить ход истории». Издание отмечает, что благодаря его усилиям Украина продолжает получать оружие от своих западных союзников. Также Зеленскому удалось привести свою страну «к дверям ЕС и НАТО», пишет Politico.

В то же время 2024 год будет для Зеленского непростым из-за его решения отказаться от проведения президентских выборов и рисков появления вопросов о «демократической легитимности», указывает Politico.

Издание также перечислило «огромные, если не неразрешимые проблемы» Украины: «жесткий контроль» телеканалов со стороны властей, цензура и «миллионы» украинцев, уехавшие за границу после начала военных действий.

«Вопрос в том, сможет ли Зеленский справиться с этим и какой ценой», — рассуждают авторы рейтинга.

В декабре 2022 года Poolitico выбрало Зеленского «самым влиятельным человеком Европы».

Кто еще вошел в список

Срелди прочих, в категорию «мечтатели» также вошли:

президент Чехии Петр Павел ,

, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ,

, российский оппозиционер Алексей Навальный, названный «русским [Нельсоном] Манделой».

Список в номинации «деятели» возглавила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая «приступила к осуществлению конституционных реформ, которые могут значительно расширить полномочия премьер-министра». Следом за ней идут:

глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен ,

, президент Франции Эмманюэль Макрон ,

, глава офиса украинского президента Андрей Ермак, которого авторы рейтинга назвали «киевским зеленым кардиналом».

В категории «возмутители спокойствия» после лидера списка в лице Набиуллиной расположились:

каталонский журналист Карлес Пучдемон ,

, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ,

, глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Самым влиятельным человеком» в Европе по итогам 2023 года Politico назвало лидера польской оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Дональда Туска. Его возвращение во власть после октябрьских выборов издание описывает как «кусочек надежды для центристов по всему континенту, которые в отчаянии наблюдают, как популистские силы переходят из маргиналов в правительство». Также приход Туска заставит Киев «вздохнуть с облегчением», считает Politico.