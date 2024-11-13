Начальник главного управления связи ВС России генерал Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

«Вадим Анатольевич заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину», — сказал собеседник агентства во время рассмотрения апелляционной жалобы.

Защита настаивала в связи с этим на смягчении меры пресечения.

Вадима Шамарина арестовали 22 мая. По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023-го он получил взятку в размере 36 млн рублей от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной.

По данным следствия, Шамарин получил взятку за увеличение объема поставляемой продукции завода по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Дело на Шамарина возбуждено на основе показаний четверых свидетелей, осужденных за мошенничество, сообщал адвокат генерала Игорь Дюкин.

Источник ТАСС отмечал, что показания, изобличающие Шамарина в получении взятки, следствию дали Высоков и Гришина, которые находятся в СИЗО с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве.

Изначально Шамарин не призванавл вину и связал свое уголовное преследование с тем, что его хотели таким образом убрать с должности. По словам Дюкина, генерал готов сотрудничать со следствием, дает показания и пояснения по делу. Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы.

В ноябре и декабре 2023 года Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы шесть исков о взыскании неустойки с завода «Телта» по госконтрактам на сумму 27,8 млн рублей. Годом ранее, в октябре и ноябре 2022-го, ведомство потребовало взыскать с «Телты» почти 2 млн рублей за срыв сроков поставки телефонных аппаратов для спецсвязи.