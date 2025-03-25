Правоохранительные органы установили, что убийство одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году Демьяна Ганула было спланировано заранее. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небитов, его слова передает агентство Укринформ.

«Мы видим по характеру выполнения, подготовке и анализу первичных оперативно-следственных материалов, что это не спонтанный поступок, шла очень серьезная подготовка», — сказал он.

Небитов также рассказал о Сергее Шалаеве, которого арестовали по подозрению в убийстве Ганула. По его словам, мужчину 1 марта объявили в розыск, потому что он, будучи на военной службе, самовольно оставил часть.

«По нашей информации, он не вернулся вовремя из отпуска, потому что ему не хватило времени для организации и исполнения убийства», — добавил замглавы Нацполиции.

Ганул был застрелен в центре Одессы 14 марта, он погиб на месте. Судя по записям с камер наблюдения, убийца сначала ранил активиста, а потом произвел контрольный выстрел в лежащую на асфальте жертву.

Стрелявший скрылся с места преступления, через несколько часов его задержали. У него изъяли оружие и гранату. 16 марта Шалаева арестовали без права на внесение залога, писало «Суспiльне». Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме. На суде мужчина признал свою вину в убийстве Ганула.

Об аресте ходатайствовала прокуратура, ее поддержали сторона защиты и сам подозреваемый. В Службе безопасности Украины заявили, что правоохранители рассматривают версии заказного убийства и «российского следа». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что к расследованию подключены десятки следователей, оперативников и криминалистов.

Позднее пресс-служба 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сообщила, что Шалаев, который является старшим сержантом, больше полугода не появлялся на военной службе. Его перевели в бригаду в июле 2024 года, после чего допустили к временному исполнению обязанностей офицера резерва запасной роты. При этом мужчина практически все время находился на лечении, рассказали военные.

«В район выполнения боевых задач не привлекался. Не прибыл из отпуска к месту прохождения службы и считается самовольно оставившим часть с 22 февраля 2025 года», — говорилось в сообщении.

Чем известен Демьян Ганул

31-летний Ганул — одесский радикальный активист. Он был членом «Правого сектора»* и возглавлял силовой блок ячейки этой организации в Одесской области. После выхода из «Правого сектора»* в 2016 году создал общественную организацию «Уличный фронт», которая среди прочего инициировала снос советских памятников в Одессе и области. В качестве волонтера помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ганул не скрывал участия в событиях 2 мая 2014 года в Одессе. В тот день произошли массовые стычки между сторонниками «евромайдана» и его противниками. Драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором забаррикадировались активисты «Антимайдана». В результате пожара погибли 42 человека, еще шестеро скончались от огнестрельных ранений. Позже Ганул организовывал акции против одесситов, которые возлагали цветы в память о погибших в пожаре активистов «Антимайдана».

В последние годы Ганул критиковал и преследовал украинцев, выступающих в поддержку русского языка и против мобилизации на Украине. В частности, летом 2024 года активист и его сторонники избили фитнес-тренера, который оскорбил украинского военного. После этого избитого мужчину передали сотрудникам военкомата. Сам Ганул сообщил, что тренер «успешно прошел» военно-врачебную медкомиссию и отправился на фронт в третью отдельную штурмовую бригаду.

Среди прочего Ганул срывал концерты российских исполнителей, а также устраивал акции против одесских бизнесменов, политиков и городских властей, пишет «Страна.ua». Издание отмечает, что активист фактически занимался в Одессе рэкетом — искал заведения, к которым можно было придраться, например, уличить персонал в использовании русского языка, чтобы потом «обилечивать» владельцев.

Весной 2023 года Ганула избили неизвестные в военной форме. Как пишет «Страна.ua», на активиста напали бойцы Иностранного легиона ВСУ, обвинившие его в том, что он присвоил себе деньги, собранные на автомобиль. Представители Иностранного легиона назвали Ганула аферистом, ворующим средства, собранные на нужды фронта.

Как отмечает «Коммерсантъ», Ганул был одним из авторов петиции о запрете в украинских школах преподавания русского языка и литературы и отлавливал уклонистов от службы в ВСУ. Сам он не проходил военную службу из-за отсутствия одного глаза.

В 2024 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений (ч. 1 ст. 243.4 УК) и нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угрозе его совершения (ч. 2 ст. 360 УК).

* Организация признана в России экстремистской и террористической, ее деятельность на территории страны запрещена