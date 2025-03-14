В Одессе застрелили местного радикального активиста Демьяна Ганула. Об этом сообщили украинские СМИ и подтвердил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Ганул известен как один из организаторов поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Украинские СМИ опубликовали фото с телом Ганула, которое лежит на тротуаре на одной из одесских улиц.

Стрелявший с места преступления скрылся. На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты, сообщает главное управление полиции Одесской области.

Глава МВД Украины Игорь Клименко взял расследование убийства Ганула под личный контроль. Он заявил об этом на заседании Рады в ответ на призыв Гончаренко срочно расследовать преступление. По словам министра, следственно-оперативная группа сформирована из лучших полицейских, они выехали в Одессу вместе с главой Национальной полиции страны Иваном Выговским.

Клименко также опроверг изначальные сообщения СМИ о том, что стрелок был якобы одет в военную форму.

Одесское издание «Думская» передает со ссылкой на свои источники в полиции, что неизвестный произвел в Ганула два выстрела из короткоствольного оружия. Для его задержания объявлен план перехват «Сирена».

В своем телеграм-канале «Думская» опубликовала кадры с уличных камер наблюдения, на которых, возможно, запечатлен стрелок. По виду, это мужчина средних лет, в одежде цвета хаки, с рюкзаком. Издание пишет, что он мог скрыться на такси. На кадрах виден автомобиль голубого цвета.

На новости об убийстве Ганула активно отреагировали российские военкоры и военные каналы. Его называют «одесским палачом», «неонацистом, известным нападениями на людей, осквернением и сносом памятников истории Российской империи и СССР». Отмечают, что он был лидером ячейки запрещенного в России «Правого сектора»*.

В России Ганул был объявлен в розыск за повреждение памятников воинской славы, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Накануне, 13 марта, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Суд также указал, что украинские власти не провели должного расследования по итогам тех событий.

2 мая 2014 года в Одессе произошла потасовка между сторонниками «евромайдана» и его противниками. Драка закончилась поджогом Дома профсоюза, в котором забаррикадировались активисты «антимайдана». В результате пожара погибли 42 человека, еще шестеро скончались от огнестрельных ранений. Годы спустя расследование этих событий не завершено, многие подозреваемые в причастности к гибели людей по-прежнему на свободе.

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*организация признана в России экстремистской и террористической, ее деятельность на территории страны запрещена