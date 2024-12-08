Силы ПВО в ночь на 8 декабря сбили почти 50 украинских дронов над территориями пяти российских регионов. В Воронежской области из-за падения одного БПЛА произошло возгорание на промышленном объекте, сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, пожар потушили — пострадавших нет. В 8:54 мск Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе.

В Ростовской области из-за падения одного беспилотника выбило стекла в магазинах, рассказал глава региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют.

Один беспилотник силы ПВО сбили над Белгородом, в результате был поврежден автомобиль. Еще 11 дронов атаковали села в Белгородском районе — Беловское, Ближняя Игуменка, Красное, Мясоедово, Никольское, Отрадное, Таврово, Щетиновка и Ястребово.

Также по этой территории были выпущены четыре боеприпаса в ходе одного обстрела, добавляет губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали три частных дома.

По городу Шебкино и селам Кошлаково, Ржевка и Терезовка в Шебекинском муниципальном округе выпущены 12 боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников, четыре из которых сбиты или подавлены системой РЭБ. Повреждены три частных дома, один многоквартирный дом и линия электропередачи.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отмечал в своем телеграм-канале, что активность БПЛА фиксируется в северных районах региона. «Службы ПВО и РЭБ работают в штатном режиме», — заверил он.

В Минобороны России уточнили, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников: 17 — над Белгородской областью, 12 — над Курской, семь — над Ростовской, шесть — над Воронежской, четыре — над Астраханской.