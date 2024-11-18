Оснащенные искусственным интеллектом (ИИ) немецкие беспилотники фирмы Helsing, которые Берлин планирует в скором времени поставить Киеву, уязвимы перед российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, даже для таких дронов, которые, как утверждается, не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), есть противодействие. Эксперт выразил уверенность, что для российских ПВО не будет большой проблемой засечь и ликвидировать подобный беспилотник.

«Конечно, оружие совершенствуется. Основной момент — это работа средств противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы работают только на начальном этапе. В основном удары отражают наши комплексы ближнего радиуса: «Панцирь», «Тор». Все эти передачи — это вопрос рекламы», — заявил Дандыкин.

Он отметил, что у России также есть подобные беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом, которые «эффективно работают».

Ранее в этот день стало известно, что немецкая компания Helsing, специализирующаяся на разработках в сфере искусственного интеллекта, поставит Украине четыре тыс. ударных беспилотников. Отличительной характеристикой новых дронов называют их высокотехнологичное программное обеспечение и наличие искусственного интеллекта, оказывающего помощь в управлении. Среди специалистов они получили название Mini-Taurus за свою невосприимчивость к российским средствам подавления GPS и прочим инструментам электронной войны.

Отмечается, что дальность действия таких беспилотников в четыре раза выше, чем у стандартных камикадзе-дронов на вооружении Украины.

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, дроны способны преодолевать электронные меры защиты со стороны российских Вооруженных сил.