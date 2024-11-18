Немецкая компания Helsing, специализирующаяся на разработках в сфере искусственного интеллекта, поставит Украине 4 тыс. ударных дронов. Об этом пишет издание Bild.

Сообщается, что «строго засекреченное» оружие, прошедшее успешные испытания, уже применяется на востоке Украины. Ожидается, что массовая ежемесячная поставка сотен беспилотников с искусственным интеллектом начнется в декабре.

Стоимость этих БПЛА не указана, однако, по данным издания, цена «значительно ниже», чем у аналогов из США (Switchblade 600 стоит около 100 тыс. евро) и России (цена Zala Lancet — 35 тыс. евро).

Соглашение между руководством Helsing и украинским министерством обороны было заключено в сентябре. Проект будет финансироваться в рамках программы модернизации, запущенной федеральным правительством Германии.

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, дроны способны преодолевать электронные меры защиты со стороны российских ВС.

Отличительной характеристикой новых дронов называют их высокотехнологичное программное обеспечение и наличие искусственного интеллекта, оказывающего помощь в управлении. Среди специалистов они получили название Mini-Taurus за свою невосприимчивость к российским средствам подавления GPS и прочим инструментам электронной войны.

По словам источника в оборонной отрасли, дроны этой модели «как бы сами анализируют местность, используя тысячи ориентиров» для того, чтобы определить свое местоположение, что позволяет оператору придерживаться курса даже в условиях ненастной погоды или в разрушенных зонах.

Собеседник издания также рассказал, что дроны Helsing обладают возможностью поражать подтвержденную оператором цель даже при потере радиосвязи — для этого необходимо, чтобы команда была задана заранее. Точность беспилотников существенно превышает аналогичный показатель боевых дронов, полностью управляемых вручную.

Отмечается, что дальность действия таких беспилотников в четыре раза выше, чем у стандартных камикадзе-дронов на вооружении Украины. Немецкие модели также способны атаковать цели с солнечного направления, нести взрывчатку и поражать движущиеся цели с воздуха.

В середине октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню написал в соцсетях, что в ближайшие недели Украина получит на вооружение французский дрон-камикадзе Colibri после успешных испытаний. Продолжительность полета дрона оценивается в 45 минут, заявленная дальность связи — до 25 км, беспилотник способен нести боевую часть весом до 500 г.