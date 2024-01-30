Политик Борис Надеждин, который планирует участвовать в выборах, считает, что президент Владимир Путин не будет руководить страной до конца следующего срока. Такое мнение он высказал в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер.

Надеждин заявил, что «честно хочет выиграть» президентские выборы. «Но 17 марта так, может быть, и не получится. Путин будет президентом. В чем я точно уверен? Он не будет президентом шесть лет. Абсолютно, это просто невозможно», — сказал Надеждин.

По его словам, «люди поймут, что так дальше жить нельзя». «Я один раз все это видел. Я вас уверяю, что КПСС образца 1990 года была круче «Единой России». И Горбачев, которого все ой как любили, когда он пришел, тоже прямо круто все было. А потом все рухнуло в 1991 году», — отметил политик.

Он заверил, что меньше всего хочет повторения 1991 года. «Я не хочу революций, майданов, я не хочу, чтобы был переворот, боже упаси. Типа Пригожин пошел, Ростов захватил, никто не кинулся защищать Путина, обращаю ваше внимание», — отметил Надеждин.

По его мнению, «единственный хороший выход» — смена курса, «а впоследствии и власти» по итогам честных выборов.