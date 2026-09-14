На протяжении всей третьей недели сентября в Москве и Подмосковье ожидается теплая и сухая погода. Об этом рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он отметил, что в эти дни отклонение температуры от климатической нормы не будет превышать 1-3 градусов. В понедельник, 14 сентября, каких-либо осадков не прогнозируется, температура будет держаться на уровне +19…+21 градуса в Москве и до +17…+22 градусов в Подмосковье.

В ночь на 15 сентября воздух прогреется до +10 градусов, днем ожидается до +21 градуса. В ночь на четверг температура поднимется +до 12 градусов, днем 17 сентября столбик термометра будет показывать до +17…+22 градусов. Такая же погода ожидается и в пятницу.

Некоторая нестабильность прогнозируется лишь в части атмосферного давления. В течение недели ожидается постепенное снижение ртутного столба с 750 мм до 745-747 мм.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус напомнил, что в столице начинают подавать тепло в батареи жилых помещений, когда среднесуточная температура удерживается на уровне не выше +8 градусов. Он предположил, что в 2026 году этот температурный переход произойдет позже традиционной даты на четыре-пять дней и придется на последние дни первой октябрьской декады.