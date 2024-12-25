В Санкт-Петербурге обнаружены останки убитого 20 лет назад журналиста Максима Максимова, сообщает Следственный комитет. В убийстве признался полковник полиции в отставке Михаил Смирнов, который и указал место захоронения.

По данным СК, Смирнов дал показания по обстоятельствам убийства Максимова, которое он совершил «совместно с другим лицом». Мотивом преступления в СК назвали «профессиональную деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников правоохранительных органов».

Смирнов рассказал, что тело убитого журналиста было закопано в поселке Белоостров, после чего следователи организовали проверку этих сведений. Работа по поиску места захоронения велась несколько суток, по ее итогам «удалось обнаружить останки, которые совпадают с описанием, данным фигурантом уголовного дела».

Журналист Агентства журналистских расследований (АЖУР) и «Фонтанки» Максим Максимов пропал 29 июня 2004 года, на тот момент ему было 40 лет. Смирнова ранее уже подозревали в причастности к убийству, но обвинения ему не были предъявлены, поскольку тело журналиста не было найдено. Сам он отрицал вину и только в декабре этого года дал признательные показания.

Пенсионер МВД рассказал, что Максимов «писал статьи о якобы совершенной им провокации в отношении замначальника пулковской таможни», однако он на это «реагировал спокойно». «Я не мог убедить Максимова в своей непричастности к тому, что я провоцирую взятки … и у меня родилась мысль — “убью!”» — рассказал Смирнов следствию (цитата по 47.news).

По его словам, агент Исаев заманил Максимова в дом 26 по Фурштатской улице. Там его поджидали сам Смирнов, два «уголовника» — Меликсетов и Мещеров, а также оперативник МВД Пятов. Меликсетов ударил журналиста трубой по голове, а Смирнов накинул на его шею веревку. Меликсетов в это время бил Максимова по голове ногами.

Смирнов вспомнил, что лицо Максимова «превратилось в месиво» и было «обезображено», ему на голову накинули полиэтиленовый мешок. Тело журналиста завернули в брезент, на служебной машине вывезли за город и закопали в лесу. Позднее Мещеров показывал место захоронения, однако выяснилось, что Смирнов обманул своих соучастников: труп был уже в другом месте, пишет «Фонтанка».

По ее данным, Меликсетов в дальнейшем умер от наркотиков, агент Исаев «еле живой» после четырех инсультов, Мещеров и бывший сотрудник Пятов проходят свидетелями. Непосредственно в убийстве они не участвовали, а сроки давности за сокрытие прошли.

Бывший полковник полиции Михаил Смирнов был задержан в мае этого года по подозрению в причастности к организации взрыва автомобиля с тремя сотрудниками одного из портовых предприятий в Санкт-Петербурге в июне 1998 года. По этому делу он также дал признательные показания.