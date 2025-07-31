Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий налоговым органам право во внесудебном порядке взыскивать с физических лиц задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписанный президентом закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены специальные сроки реализации. Новый порядок применяется к долгам, не превышающим отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС), и при отсутствии спора между налогоплательщиком и налоговым органом. В спорных ситуациях сохраняется судебный порядок взыскания.

Налоговые инспекции получат право принимать решения о взыскании в течение шести месяцев после истечения срока оплаты требований. Уведомления будут направляться гражданам через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» или заказным письмом по почте. Получатели смогут оспорить суммы, указанные в уведомлении, подав заявление о перерасчете или жалобу до момента фактического взыскания.

Как пояснил ранее член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, взыскание будет осуществляться поэтапно: сначала за счет средств на банковских счетах, электронных кошельках и в цифровых рублях, затем — наличных денег и имущества, за исключением предметов первой необходимости.

«Этот закон — важный шаг в оптимизации налогового администрирования и часть системной работы по созданию удобной налоговой системы», — заявил депутат.

По его словам, нововведение сократит нагрузку на суды и ускорит погашение задолженностей, сохраняя при этом защиту прав граждан.

Парламентарий подчеркнул, что внесудебный порядок уже доказал свою эффективность при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Особое внимание в новом механизме уделено прозрачности процедуры и поэтапному взысканию, которое исключает изъятие имущества, необходимого для повседневной жизни.

Закон о досудебном взыскании налоговых задолженностей с россиян был принят Госдумой в третьем чтении в июле 2025 года. В ходе обсуждения депутат Алексей Куринный заявлял, что это нововведение противоречит действующим нормам Конституции РФ и «открывает широкую дверь для последующего упрощения процедур по другим платежам».

«Сегодня — налоговые, а завтра — штрафы ГИБДД, послезавтра — еще какие-нибудь преступления. И человек даже просто не будет знать, что у него происходит и как государство будет списывать», — предупреждал он.

Первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева заверяла, что новый закон «не только не покушается на конституционные права граждан, он их расширяет и дает еще большие гарантии по сравнению с действующим порядком».